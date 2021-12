Czarnek: Obowiązek szczepień na COVID absolutnie nie do zastosowania

W ubiegłą środę minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał rozporządzenie wprowadzające obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID dla medyków, farmaceutów i studentów medycyny. Ministerstwo Zdrowia chciałoby rozciągnąć ten przymus jeszcze na dwie grupy zawodowe: nauczycieli i służby mundurowe.

Czarnek za dobrowolnością szczepień przeciwko COVID

Pytany o tę kwestię na antenie Polskiego Radia 24, minister edukacji podtrzymał swoje stanowisko przeciwne przymusowi szczepienia na COVID wszystkich Polaków.

– Uważam, że w Polsce jest to absolutnie nie do zastosowania. Jestem zwolennikiem tłumaczenia, przedstawiania argumentów prawdziwych dotyczących rzeczywiście wielkiej korzyści płynącej ze szczepienia – ocenił minister edukacji.

Czarnek powiedział, że jest zaszczepiony trzema dawkami przeciwko COVID i szczepi się także na grypę. – Czuję się ogromnie bezpiecznie, często spotykam się z wieloma ludźmi w całej Polsce i na to niebezpieczeństwo zarażenia jestem z pewnością narażony. Mając tę osłonę czuję się bezpieczniej i nie ryzykuję utraty życia – powiedział.

Historia i Teraźniejszość od 1 września 2022

Rząd wprowadza do szkół ponadpodstawowych nowy przedmiot historyczny – Historia i Teraźniejszość. Przedmiot ma zostać wprowadzony do polskich szkół w roku szkolnym 2022/2023.

Minister edukacji potwierdził, że od 1 września ruszy przedmiot będzie mógł wystartować. – Podstawy programowe są gotowe, przekazane do konsultacji – wskazał.

– Musimy uczyć dzieci i młodzież, młodzież tu tym wypadku młodzież szkół ponadpodstawowych wtedy kiedy wszyscy jeszcze się tej historii uczą, a nie tylko maturzyści w ostatniej klasie. Musimy uczyć historii najnowszej, drugiej połowy XX wieku i pierwszych 15 lat XXI wieku tym będzie to wiedza o społeczeństwie. Wiedza o Społeczeństwie nie będzie wyrugowana ze szkół, Wiedza o Społeczeństwie będzie w ramach przedmiotu Historia i Teraźniejszość. Będzie również Wiedza o Społeczeństwie jako przedmiot rozszerzony na maturze – powiedział minister.

"Celowo nie uczono historii najnowszej"

Pytany o głosy krytyczne wobec wprowadzenia HIT do programu nauczania, odpowiedział, że rzeczywiście są środowiska, którym jest on nie na rękę.

– Wzbudza to emocje tych, którzy żerowali na tym, że młodzież była nieświadoma przez co najmniej dwie dekady albo nawet dwie i pół dekady, jakie były procesy historyczne, które doprowadziły nas do wolnego państwa. Co się działo również w tym wolnym państwie po ‘89 roku. Wydaje mi się, że celowo nie uczono na taką skalę historii najnowszej, żeby manipulować młodzieżą. To, że teraz nie będzie można manipulować młodzieżą, to boli to niektórych, którzy tak jak niektórzy związkowcy z biednego związku zawodowego porównują to do jakiejś krótkiego kursu historii Stalina z ‘38 roku, którego ja nie znam, ale oni najwyraźniej znają – powiedział Czarnek.

