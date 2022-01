Były szef MSZ: 2021 rok nie rozwiązał żadnego z kryzysów

Były minister spraw zagranicznych udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. Mówił w nim o 2021 roku w polskiej i światowej polityce oraz ocenił wyzwania, które stają przed nami w roku 2022.

"Jak najgorsze"

Witold Waszczykowski nie ukrywał, że jego przewidywania na nowy rok są "jak najgorsze". Dlaczego? – 2021 rok nie rozwiązał żadnego z kryzysów, jakie mamy. Ani kwestii pandemii, ani sytuacji w Unii Europejskiej, ani sytuacji w Stanach Zjednoczonych, która jest skomplikowana po dojściu do władzy mało decyzyjnego i zorganizowanego Bidena – stwierdził polityk. Jego zdaniem, Łukaszenka cały czas nas atakuje, a rosyjskie wojska nie przestają mobilizować się przy granicy państwowej Ukrainy. To z kolei może spowodować akty agresji albo przynajmniej "jakieś incydenty".

Przypomnijmy, że według szacunków w pobliżu rosyjsko-ukraińskiego pasa przygranicznego może przebywać od 70 do nawet ponad 100 tys. wojskowych Federacji Rosyjskiej wraz ze sprzętem.

– Również dalej od Polski nic nie zostało rozwiązane. Na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej. W dalszym ciągu nie ma postępów w rozmowach z Iranem. I, mówiąc przysłowiowym językiem, Chińczycy też trzymają się mocno na Dalekim Wschodzie – oznajmił Waszczykowski.

Relacje Warszawa-Bruksela

Podczas rozmowy Witold Waszczykowski był również pytany o to, czy możliwa jest poprawa stosunków Polski z Unią Europejską, m.in. w obliczu wyborów, które w 2022 roku będą miały miejsce w kilku krajach, m.in. we Francji.

– Nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo jeśli Macron zwycięży, to może poprzeć niemiecką politykę federalizacji UE i to będzie dla nas kłopot. Natomiast nowi kandydaci są znakiem zapytania – powiedział eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. – Także dzisiaj jest trudne do przewidzenia, jak się zachowa Francja po wyborach – dodał.

Obok urzędującego prezydenta, start w wyścigu o francuski fotel prezydencki zapowiedzieli już m.in. Marine Le Pen oraz Eric Zemmour.

