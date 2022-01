Nowa taksonomia UE. "Główne założenia przyjmujemy z zadowoleniem"

W piątek 31 grudnia wyciekł projekt rozporządzenia w sprawie taksonomii UE. Zakłada on uwzględnienie energii jądrowej jako nieszkodliwej dla środowiska. Propozycja Komisji Europejskiej oznaczałaby znacznie ułatwienie finansowania ewentualnych nowych inwestycji w to źródło energii.

Informacja ta z satysfakcją została przyjęta m.in. przez byłą premier Beatę Szydło.

"Komisja Europejska planuje uznać energetykę atomową oraz gaz za „zielone” źródła energii. Jest to rozwiązanie korzystne dla strategii energetycznej Polski i innych krajów UE. Niezbędna jest jednak zgoda Rady Europejskiej i PE. Oby zwyciężył rozsądek i ten plan został poparty" – napisała na Twitterze europoseł.



twitter



Z kolei według austriackiej minister ochrony klimatu taksonomia nie powinna obejmować ani atomu, ani gazu, ponieważ źródła te są „szkodliwe dla środowiska i rujnują przyszłość naszych dzieci”. Polityk nie wykluczyła, że Austria pozwie Komisję Europejską, jeśli ta pozostanie przy swoim stanowisku.

Wiśniewska: Główne założenia przyjmujemy z zadowoleniem

Eurodeputowana Jadwiga Wiśniewska w rozmowie z portalem wPolityce.pl stwierdziła, że propozycja Komisji dotycząca taksonomii wynika między innymi z działań Francji, której zależy na wsparciu atomu przez UE. Jej zdaniem gdyby KE podtrzymała swoją decyzję, "byłoby to zwycięstwo zdrowego rozsądku i racjonalnego podejścia do polityki klimatycznej, którego tak bardzo nam potrzeba".

– Projekt wyszedł z KE ostatniego dnia grudnia. Do 12 stycznia państwa członkowskie mają czas, by go zaopiniować, zaś stateczny projekt ma zostać przedstawiony jeszcze w styczniu. Obecnie propozycja jest analizowana przez ekspertów w Warszawie. Główne założenia przyjmujemy z zadowoleniem, trzeba jednak przyjrzeć się szczegółom proponowanym regulacji – stwierdziła Wiśniewska.

Czytaj też:

Austriacka minister: Nie wykluczamy pozwania Komisji EuropejskiejCzytaj też:

Twardy sprzeciw premiera ws. unijnego dyktatu dot. polityki energetycznej