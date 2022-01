Kowal: PiS sam wyrzuci Morawieckiego

We wtorek w Polsat News poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal był pytany między innymi o wzrost cen energii. Prowadzący program "Grafitti" Grzegorz Kępka zapytał polityka o słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że jednym z kluczowych czynników w tej sytuacji jest system handlu praw do emisji dwutlenku węgla (EU ETS).

– W transformacji energetycznej Europy musimy wziąć udział, bo to jest w naszym interesie, a premier wszystko zwala na innych jeżeli mu się coś nie uda – powiedział Kowal, dodając, że Morawiecki jest "kompletnie niepoważny". – Premier jeżeli mu coś się uda to mówi": to ja zrobiłem", a jeżeli gdzieś ma kłopoty to mówi: "wszyscy inni winni tylko nie ja" – ocenił.

– Sam PiS go wyrzuci za ten brak powagi – oświadczył Kowal, dodając, że szef rządu "nie bierze odpowiedzialności za nic".

Tarcza antyinflacyjna 2.0

We wtorek rząd ogłosił kolejny pakiet tarczy antyinflacyjnej, która ma ograniczyć inflację i wzrost cen energii. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział obniżenie podatków na paliwo, żywność, gaz, prąd i nawozy.

– Chcemy zaprezentować tarczę antyinflacyjną 2.0, która ma chronić polskie rodziny i obniżyć podatki. Ona ma przede wszystkim pomóc pozostawić w portfelach Polaków jak najwięcej pieniędzy – tłumaczył premier na konferencji prasowej.

Najważniejsze założenie drugiej odsłony tarczy antyinflacyjnej to obniżenie stawki VAT na paliwo z 23 do 8 proc., obniżenie VAT na ciepło z 23 do 5 proc., przedłużenie obniżki 5-procentowej stawki VAT na prąd oraz wprowadzenie zerowego VAT-u na podstawowe produkty spożywcze, gaz i nawozy. Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

