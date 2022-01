Kosiniak-Kamysz: W tym wypadku wyborcy z zaciśniętymi zębami zagłosują na PiS

Lider PSL w rozmowie z Agnieszką Burzyńską z "Faktu" przekonuje, że stworzenie wspólnej listy wyborczej opozycji wepchnie centrowego wyborcę w ramiona Prawa i Sprawiedliwości. Kosiniak-Kamysz przestrzega pozostałe partie przed tym scenariuszem.

- Jedna lista na opozycji nie zdała egzaminu w wyborach europejskich. Pokazała też, że potrzebne jest silne centrum. Wyborca o takich poglądach z zaciśniętymi zębami zagłosuje jednak na PiS zamiast na partie opozycyjną. Musimy dać mu wybór - podkreślał polityk.

To nie pierwszy raz, kiedy lider PSL krytycznie wypowiada się o wspólnej liście opozycji. Kilka tygodni temu Kosiniak-Kamysz nie krył sceptycyzmu co do pomysłu Tuska dot. zjednoczonej opozycji. – Wielu wyborców, po doświadczeniu wyborów europejskich, kiedy jedna lista znacząco przegrała z PiS, przekonało się, że eksperyment dał inne efekty. Głupotą jest robić drugi raz ten eksperyment. Nas na głupotę nie stać – mówi w rozmowie z Onetem.

"Zrobili nowy bajzel"

Kosiniak-Kamysz komentował też reformy gospodarcze wprowadzane przez rządzących. Polityk nie krył sceptycyzmu. – W starym bałaganie podatkowym PiS zrobił nowy bajzel. Trzeba go posprzątać. Zaczniemy od wprowadzenia prawdziwej emerytury bez podatku, kwoty wolnej dobrowolnego ZUSu – zapewniał.

Poseł odniósł się również do kwestii rosnących cen energii. – To też rezultat walki z wrogiem tego rządu – OZE. Zablokowali ich rozwój i wyrzucili dobre projekty. W Holandii zielona energia się opłaca, w Danii się opłaca, tylko w Polsce za PiS się nie opłacało. Teraz mamy efekty – ocenił.

