Terlecki: Niestety, popełniliśmy trochę błędów

Polityk Zjednoczonej Prawicy udzielił wywiadu portalowi polskatimes.pl. Odniósł się w nim do krytyki, jaka spadła na rządzących na sam start wielkiej reformy podatkowej w kraju, czym miał być Polski Ład.

Przypomnijmy, że rozwiązania rządowego programu weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. Niemal od razu kontrowersje wzbudziły skargi nauczycieli i służb mundurowych, że z początkiem miesiąca wypłacono im niższe pensje. Do wyrównania w wynagrodzeniach ma doprowadzić rozporządzenie ministra finansów – informowali członkowie rządu, m.in. jego rzecznik prasowy Piotr Mueller.

Błędy rządzących

– Niestety, popełniliśmy trochę błędów na samym początku. Być może było za dużo zbyt skomplikowanych zmian naraz. Mamy informacje, że wiele osób nie jest w stanie się w tych zmianach zorientować. To dotyczy także przedsiębiorców różnego szczebla. Księgowi siedzą od wielu dni nad tym, żeby te zmiany przeczytać, zrozumieć, a następnie wprowadzić w życie. Były też pomyłki i luki, nieprecyzyjne określenia, które narobiły wiele szkód – powiedział Ryszard Terlecki.

Wicemarszałek Sejmu oznajmił, że cały czas trwają prace poszczególnych zespołów wewnątrz obozu władzy, aby "to wyprostować". – Myślę, że to się uda, a kiedy już się uda, to wszyscy odczujemy, że jednak Polski Ład to program pozytywny i pożyteczny, a przede wszystkim sprawiedliwy, tzn. wyszliśmy z zaułka niesprawiedliwego podziału podatków, w którym tkwiliśmy przez dziesięciolecia. W Europie to już kompletny anachronizm – stwierdził Terlecki. I dodał: "Trwają prace nad tym, żeby to wszystko uprościć. Polski Ład trzeba prawidłowo przedstawić tak, aby zmiany były zrozumiałe dla obywateli".

Polityk stanowczo zaprzeczył, jakoby rząd miał rozważać zawieszenie obowiązywania programu na jakiś czas.

