Naukowiec: Te czynniki wpływają na przebieg COVID-19

Naukowiec był w sobotę gościem w programie "Gość Wydarzeń" w Polsacie i Polsacie News. Badania na jego uczelni wyższej miały doprowadzić do przełomowego odkrycia, czyli zidentyfikowania genu, który odpowiada za ciężki przebieg COVID-19. Konsekwencją tego odkrycia ma być stworzenie testu genetycznego szybko identyfikującego, czy dany pacjent jest obciążony większym ryzykiem podczas choroby. Praca nad tym miała trwać półtora roku. A sam czynnik ma być "sklasyfikowany jako czwarty co do hierarchii, jeżeli chodzi o ciężkość przechodzenia COVID".

"W projekcie kierowanym przez prof. dr. hab. nauk medycznych Marcina Moniuszko oraz dr. hab. nauk biologicznych Mirosława Kwaśniewskiego udało się zidentyfikować wariant genetyczny, który ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu oraz śmierci z powodu COVID-19. Szacuje się, że posiada go nawet 14 proc. Polaków, choć ogółem w populacji europejskiej występuje z częstością około 9 proc. Zdaniem autorów odkrycia, może ono pomóc we wczesnym identyfikowaniu tych najbardziej zagrożonych pacjentów" – podał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Szacunki ws. genu

W związku z "przełomowym odkryciem", testy mogą zostać opracowane w ciągu najbliższych kilku miesięcy – oznajmił prof. Marcin Moniuszko. – W grę wchodzą bardziej procesy regulacyjnej niż technologiczne – stwierdził.

– Mamy nadzieje, że te badania będą dostępne jak najszerzej, w jak najprostszy sposób. Być może powstanie aplikacja albo kalkulator ryzyka, który będzie uwzględniał wszystkie czynniki, w tym wynik testu genetycznego. Zaawansowany wiek, nadwaga, otyłość i płeć to są te czynniki, które wpływają na przebieg COVID-19 i wyprzedzają nawet ten czynnik genetyczny – powiedział Moniuszko.

