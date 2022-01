Odkryto gen odpowiedzialny za predyspozycję do ciężkiego przechodzenia COVID-19

– Dzisiaj mamy szczególną chwilę, szczególny dzień – dzień ważny dla całej nauki polskiej, ale przede wszystkim dzień bardzo ważny dla systemu opieki medycznej, dla zdrowia Polaków. Udało nam się zidentyfikować (...) bardzo ważny element ryzyka, jeśli chodzi o zachorowania na covid, to jest element ryzyka związany z strukturą genetyczną – powiedział Niedzielski na konferencji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Dodał, że dzięki ponadpółtorarocznej pracy polskich naukowców udało się zidentyfikować czynnik "sklasyfikowany jako czwarty co do hierarchii jeżeli chodzi o ciężkość przechodzenia COVID".

– Tym czynnikiem jest konkretny gen – powiedział szef MZ. Jak mówił, udało się wskazać gen odpowiedzialny za predyspozycję do ciężkiego przechodzenia COVID-19. – I to nie jest koniec, bo to odkrycie oznacza, że będziemy mogli wykorzystać tę wiedzę, by identyfikować osoby, które mają predyspozycję do tego, by ciężko przechodzić COVID – dodał.

- Konsekwencją odkrycia tego genu będzie stworzenie odpowiedniego testu genetycznego, który będzie – jak PCR – szybko identyfikował, czy pacjent ma ten gen i czy jest obciążony większym ryzykiem – powiedział Niedzielski.

COVID w Polsce

Ostatniej doby zanotowano 16 tys. 878 nowych zakażeń. 481 osób zmarło. Dla porównania tydzień temu 6 stycznia odnotowano 16 tys. 577 nowych przypadków zakażeń, odnotowano wówczas 645 zgonów. Z kolei 30 grudnia liczba nowych przypadków wyniosła 14 tys. 326, a 708 osób zmarło.

W szpitalach przebywa obecnie 16 307 pacjentów z COVID-19, w tym 1654 chorych jest podłączonych do respiratorów – przekazał w czwartek resort zdrowia. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 30 783 łóżka i 2786 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 202 367 osób, a do tej pory wyzdrowiało 3 751 459 zakażonych.

