Biejat: Grzywny, przede wszystkim grzywny

We wtorek sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy 1846, który przewiduje, że pracodawca miałaby możliwość żądania od pracownika informacji, czy jest zaszczepiony na COVID-19. Projekt nie będzie jednak rozpatrywany na trwającym posiedzeniu Sejmu.

Poselski projekt ustawy złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Projektowi mocno sprzeciwia się Konfederacja, ale także część polityków z obozu rządzącego. Posłowie reprezentujący tę grupę spotkali się w środę z władzami PiS, w tym z Jarosławem Kaczyńskim, który im „wolną rękę” na okoliczność głosowania.

5 stycznia na Komisji Zdrowia odbyło się w tej sprawie wysłuchanie publiczne. Z 71 wypowiadających się podmiotów tylko jeden poparł wprowadzenie ustawy segregacyjnej. Wszyscy pozostali byli temu przeciwni.

Biejat oburzona brakiem "paszportów covidowych"

Lewica konsekwentnie krytykuje politykę rządu w zakresie „walki z pandemią”. W ocenie polityków tej formacji działania rządu są mało efektywne i zbyt słabe.

W rozmowie z Polsat News poseł Magdalena Biejat powiedziała, że w Polsce mamy sto tysięcy zgonów na COVID i przypomniała, że Lewica od samego początku mówi, że „rząd musi wziąć odpowiedzialność za sytuację”.

Jej zdaniem zgonom w związku z COVID winni się niezaszczepieni preparatem przeciwko koronawirusowi.

– Mówimy tylko o tych, którzy umarli na COVID, nie mówimy w ogóle o osobach, które, a powinniśmy o nich jak najwięcej mówić, które tracą życie dlatego, że łóżka szpitalne, na które powinni trafić, są zajmowanie przez osoby, które się nie zaszczepiły i trafiają do szpitali pod respiratory – powiedziała Biejat.

Mamy bardzo dużo nadmiarowych zgonów, właśnie osób z wypadków, osób z chorobami przewlekłymi, którym po prostu kolejki się wydłużają przez tę epidemię i to jest wina rządu, ponieważ to rząd nie reaguje. To rząd nie walczy z „fake newsami”, to rząd nie wprowadził „paszportów covidowych” i nie doprowadził do sytuacji, w której ludzie zaczęli się szczepić – twierdziła Biejat.

Lewica za obowiązkiem szczepień na COVID

W grudniu Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy ws. obowiązku szczepień przeciw COVID-19 dla dorosłych.

Pytana o kwestię egzekwowania ewentualnego przymusu, Biejat wyraziła opinię, że należy ludzi karać administracyjnie.

– To jest uregulowane już w ustawie o szczepieniach obowiązkowych. Grzywny, przede wszystkim grzywny i to jest zupełnie, jakby to jest system, który już w tej chwili działa. Ale wpisanie szczepionek przeciwko koronawirusowi do kalendarza szczepień obowiązkowych to jest też bardzo ważny sygnał dla naszych obywatelek, obywateli, który mówi, że rząd sankcjonuje te szczepionki, to są bezpieczne szczepionki, którymi powinniśmy być dzisiaj objęci wszyscy – stwierdziła Magdalena Biejat z Lewicy.

Czytaj też:

Dziambor: Walczymy mocno, żeby ta ustawa została zatopionaCzytaj też:

Mentzen: Prawa obywatelskie należą się na mocy konstytucji, a nie na mocy subskrypcji u PfizeraCzytaj też:

RPO: Obowiązek szczepień jest przewidziany tylko w stanie klęski żywiołowej