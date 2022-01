"Spójrzmy prawdzie w oczy". Były sekretarz obrony USA: Putin ma trzy opcje

Panetta udzielił wywiadu portalowi The Hill, w którym przewidywał rozwój sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Były sekretarz obrony USA zaskoczył twierdzeniem, że „nie ma wątpliwości”, iż w przypadku wybuchu wojny życie Amerykanów „będzie zagrożone”. Panetta szybko wyjaśnił, co miał na myśli.

– Spójrzmy prawdzie w oczy, teraz na Ukrainie są amerykańscy doradcy wojskowi, którzy pracują z Ukraińcami, próbując rozwijać ich zdolności. A więc jeśli coś się wydarzy, nie ma wątpliwości, że w grę wchodzi również życie Amerykanów – powiedział.

Najważniejsza jest siła

Były urzędnik administracji Baracka Obamy jest sceptyczny w skuteczność sankcji, którymi Zachód grozi Putinowi. Jego zdaniem, nie spowoduje to wycofania się rosyjskich żołnierzy z ukraińskiej granicy. Przyznał jednak, że, choć w ograniczonym zakresie, to jednak mogą one zaszkodzić Rosji. Panetta wskazuje jednak, że najważniejszym argumentem Zachodu musi być siła militarna.

– Myślę, że wszystko nadal sprowadza się do kwestii militarnej. Putin przekona się, że jeśli zaangażuje się w wojnę, może skończyć z podbitym okiem. A jedyna rzecz, której łobuz nie lubi, to mieć podbite oko – wyjaśnił Panetta. – I myślę, że to właśnie tu leży nasz najsilniejszy argument – dodał.

– Myślę więc, że zaopatrzenie Ukraińców, wzmocnienie sił NATO, rozmieszczenie naszych samolotów i naszych statków… Myślę, że to najważniejszy środek odstraszający, jaki mamy teraz w odniesieniu do Rosji – wyjaśnił Panetta.

Trzy scenariusze Putina

Panetta wskazał, że w obliczu narastających napięć prezydent Rosji Władimir Putin ma obecnie trzy możliwości do wyboru: inwazję na Ukrainę, negocjowanie porozumienia w sprawie bezpieczeństwa Rosji lub utrzymywanie w stanie gotowości wojska zgromadzonego na granicy, co byłoby „kontynuacją status quo”.

– Nie sądzę, żeby to mogło trwać przez długi czas. Tam znajdują się wojska w wysokiej gotowości – powiedział Panetta o oddziałach rosyjskich w pobliżu granicy z Ukrainą. – To naprawdę wymaga od jednostki nieustannej gotowości do angażowania się. I nie sądzę, by Rosja mogła w nieskończoność zajmować takie stanowisko. Myślę, że Putin w ciągu najbliższych kilku tygodni musi podjąć decyzję, jaką drogą pójdzie – dodał były sekretarz obrony USA.

