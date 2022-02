"Sytuacja w obu krajach jest krytyczna". Zacharowa odgryzła się USA i W. Brytanii

– Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, które borykają się z wewnętrznymi kryzysami politycznymi, szukają zewnętrznego wroga, aby odwrócić uwagę i wykorzystują w tym celu pogarszającą się sytuację na Ukrainie – powiedziała Zacharowa, cytowana przez agencję TASS.

Problemy brytyjskiego premiera

Nawiązała w tym kontekście do afery z udziałem brytyjskiego premiera Borisa Johnsona. Chodzi o przyjęcie w ogrodzie dla 40 gości, które odbyło się w czasie pierwszego lockdownu, gdy spotkania towarzyskie były zabronione. Do mediów wyciekły e-maile prywatnego sekretarza Johnsona, Martina Reynoldsa do ponad stu pracowników Downing Street, w którym zachęca ich, by skorzystali z ładnej pogody i przyszli na spotkanie przy drinkach w ogrodzie rezydencji premiera.

– W ciągu ostatniego miesiąca brytyjskie tabloidy, gazety i media codziennie zadawały jedno pytanie: czy ustąpi (Johnson - red.), czy nie? Tak samo jest w Stanach Zjednoczonych – stwierdziła Zacharowa, nawiązując do niskiego poparcia dla prezydenta Joe Bidena. – Sytuacja jest, ogólnie rzecz biorąc, krytyczna w obu krajach z politycznego punktu widzenia – oceniła.

Rosja zaatakuje Ukrainę w lutym?

Odnosząc się do doniesień medialnych na temat rosyjskich przygotowań do inwazji na Ukrainę, przedstawicielka MSZ w Moskwie powiedziała, że rozpoczynające się w Pekinie zimowe igrzyska olimpijskie to "ulubiony sezon dla kampanii informacyjnych i politycznych".

Niemiecki "Bild" napisał w sobotę, że po ataku Rosji na Ukrainę, Moskwa zainstaluje w Kijowie marionetkowy rząd i uruchomi obozy internowania. Według gazety, która powołuje się na źródła wywiadowcze, do inwazji miałoby dojść przed końcem lutego.

