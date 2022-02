Karczewski: Misja Jackowskiego w PiS się skończyła

Były marszałek Senatu w rozmowie z portalem wPolityce.pl przypomniał, że szef klubu PiS Ryszard Terlecki dał już wcześniej do zrozumienia, że prezydium może podjąć decyzję o wyrzuceniu Jackowskiego. Jak stwierdził Karczewski, "senator Jackowski jest w tej chwili komentatorem politycznym, który stanął absolutnie po drugiej stronie". Dodał, że "nie widzi sensu i możliwości" dalszej współpracy z senatorem, który krytykuje politykę Prawa i Sprawiedliwości.

– Jest stałym gościem TVN-u, tam bryluje i codziennie krytykuje działania PiS-u. Polityka jest grą zespołową. Jeśli jeden z zawodników przechodzi do innej drużyny, to musi zmienić barwy. Senator Jackowski sam zmienił barwy polityczne, bez sensu jest jego uczestnictwo w naszym klubie. Moim zdaniem on sam wykluczył się z naszego klubu. Jeśli cały czas kontestuje nasze zachowania i strzela do przeciwnej bramki, to takiego zawodnika w naszej drużynie nie powinno być – dodaje.

Jackowski wyleci z klubu?

W poniedziałek Polska Agencja Prasowa podała nieoficjalną informację, że władze Prawa i Sprawiedliwości zamierzają pozbyć się senatora Jackowskiego z klubu parlamentarnego. Oficjalnym powodem takiej decyzji mają być działania stojące w sprzeczności ze stanowiskiem klubu.

Jan Maria Jackowski plotki dotyczące jego rychłego pozbycia się z klubu PiS skomentował w poniedziałek na Twitterze.

"Jeżeli receptą na kryzys oraz rozmijanie się z programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości ma być usuwanie z klubu wiernych programowi wyborczemu Prawa i Sprawiedliwości, zamiast usuwanie błędów, to znaczy, że ta formacja jest na kursie schyłkowym" – napisał.

W krótkim komentarzu udzielonym portalowi wPolityce.pl przekazał, że o swoich dalszych planach polityczych poinformuje "w stosownym czasie".

Senator Jan Maria Jackowski nie należy do żadnej partii. Trzykrotnie z powodzeniem startował w wyborach do wyższej izby parlamentu, za każdym razem z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Jest także członkiem Komisji ustawodawczej.

Czytaj też:

Jackowski: Upominam się o idee, wartości i standardy. Dla niektórych to niewygodneCzytaj też:

Niewygodne pytania o Polski Ład. Senator PiS: Twarzą projektu jest premier