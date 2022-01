Niewygodne pytania o Polski Ład. Senator PiS: Twarzą projektu jest premier

Nie milkną kontrowersję z wielką reformą PiS - Polskim Ładem. Program, który miał być wielkim kołem zamachowym polskiej gospodarki spotkał się z chłodnym przyjęciem społeczeństwa oraz ostrą krytyką opozycji. Obaw nie kryją również eksperci.

Odpowiedzialność premiera

Jan Maria Jackowski, senator PiS, był pytany w Radiu Plus, kto powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za błędy Polskiego Ładu. – Twarzą tego projektu jest premier Morawiecki. Zapewniał, że to świetnie przygotowany program. W Senacie zdawaliśmy sobie sprawę, także koledzy z klubu PiS, że to niedorobiony projekt ustawy wymagający napraw – przyznaje polityk.

- Pan Senator pytany o polityczną odpowiedzialność wskazuje na premiera? - dopytywał dziennikarz.

- On powinien wskazać już konkretne osoby, bo nie sądzę, żeby osobiście był autorem wszystkich zapisów. Nie chcę wyręczać premiera (...) Twarzą polityczną, ale też merytoryczną Polskiego Ładu jest premier Mateusz Morawiecki – podkreślił Jackowski.

Senator był pytany również, czy w związku z problemami wielkiej reformy osłabła również pozycja premiera i czy będzie musiał pożegnać się z funkcją szefa rządu. – To będą decyzje kierownictwa. Niewątpliwie jednak wśród szeregowych parlamentarzystów PiS jest podejmowana dyskusja na temat jakości sprawowania urzędu premiera – przyznaje Jackowski.

Problemy z Polskim Ładem

Polski Ład to wielka reforma gospodarcza wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. Jednym z jej elementów jest głęboka zmiana systemu podatkowego, która zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. złotych. Zmiany mają być korzystne albo neutralne dla 90 proc. polskich podatników.

Projekt zaliczył jednak falstart. Na początku stycznia tego roku nauczyciele i pracownicy służb mundurowych zaczęli alarmować o niższych wynagrodzeniach za grudzień, nawet o 400 złotych. Rządzący przyznali się do błędu, przeprosili i zapowiedzieli wyrównanie pensji w kolejnym miesiącu.

Aby naprawić błędy Polskiego Ładu do Ministerstwa Finansów został ściągnięty Artur Soboń, który objął stanowisko wiceministra. Polityk PiS ma wspomóc dotychczasowych sześciu wiceszefów resortu finansów w naprawie reformy podatkowej.

Czytaj też:

Polski Ład. Emeryci otrzymali pierwsze wypłaty po wielkiej reformieCzytaj też:

Gowin: Dzisiaj państwo jest słabsze niż w 2015 roku