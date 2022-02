Żaryn: Rosja to mistrz kłamstwa i manipulacji

Rozpoczęły się białorusko-rosyjskie manewry wojskowe Związkowa Stanowczość 2022, podczas których zostanie przeprowadzony "sprawdzian sił reagowania Państwa Związkowego". Operacja trwać będzie 10 dni i zakończy się 20 lutego. Manewry, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Aleksandra Łukaszenkę, odbywają się na zachodzie i południu kraju.

Zachodnie media przewidują, że w ćwiczeniach weźmie udział około 30 tys. rosyjskich żołnierzy, dwa bataliony systemów rakietowych ziemia-powietrze S-400 i liczne myśliwce. NATO przekazało, że jest to największe rozmieszczenie sił zbrojnych Rosji na Białorusi od momentu zakończenia zimnej wojny.

Rosja dąży do konfliktu?

W czwartek w Radiu Białystok zapytano Stanisława Żaryna, czy Ukrainę czeka konflikt zbrojny z Federacją Rosyjską, m.in. w obliczu działań na terytorium Białorusi.

– Trudno jednoznacznie wyrokować. Z jednej strony mamy do czynienia z realną groźbą wybuchu kolejnej fazy wojny przeciwko Ukrainie. Ten potencjał wojskowy, który Rosja zgromadziła wokół Ukrainy i na swoim terytorium, i na terytorium Białorusi, i okupowanych regionach wschodniej Ukrainy, to jest wystarczająca siła do tego, żeby rozpocząć jakąś poważniejszą ofensywę wojskową przeciwko Ukrainie. Z drugiej strony musimy pamiętać, że Rosja to jest mistrz kłamstwa i manipulacji. To mistrz budowania różnego rodzaju fasad po to, żeby osiągać inne cele niż te, które widać na pierwszy rzut oka. Niewykluczone więc, że ta cała presja militarna jest obliczona de facto na wymuszenie różnego rodzaju ustępstw w polityce Zachodu – oznajmił rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Mariusz Kamińskiego.

Manewry na Białorusi

Zdaniem Żaryna, manewry wojskowe na Białorusi, to "wydarzenie, które wymaga większej czujności".

– Działania związane z manewrami są prowadzone przez Rosję od dawna i nie są to zapewne ostatnie tegoroczne manewry. Natomiast jest to taki czas, który powoduje, że na takie zdarzenia musimy patrzeć z większą ostrożnością, ale też z większym napięciem. Takie manewry mogą być również pewną fasadą, takim pretekstem do tego, żeby rozpocząć faktyczne działania zbrojne – stwierdził gość Radia Białystok.

