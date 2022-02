Samobójcze samooszustwo

Cóż, pierwszy z brzegu i to, niestety, całkiem świeży przykład. Samookłamywanie przez wiecznie z siebie zadowolonych rządzących polityków – w sprawie rzekomo znakomitego stanu naszego systemu ochrony zdrowia, a co najmniej niedopuszczanie przez nich do siebie myśli (w każdym razie nic o tym nie wiadomo), że stan naszego systemu ochrony zdrowia jest wprost fatalny, być może najgorszy w całej UE – kosztowało w ciągu dwóch ostatnich lat życie dodatkowo (w porównaniu z wcześniejszymi latami) niemal 200 tys. Polaków.