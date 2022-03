Prezes PKN Orlen: Mamy odpowiednie zapasy, by zapewnić ciągłość

Prezes PKN Orlen podziękował na Twitterze Ministerstwu Obrony Narodowej i Wojsku Polskiemu za współpracę i wsparcie logistyczne.

Jest paliwo, nie ma obaw

Objatek podkreślił, że ruch na większości stacji benzynowych Orlen wrócił już do normy. – Na bieżąco realizujemy wszystkie dostawy na stacje i mamy odpowiednie zapasy, by zachować ich ciągłość – zapewnił prezes koncernu.

Dystrybucją paliw na rzecz PKN Orlen od kilku dni zajmują się żołnierze Wojska Polskiego, o czym poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej na swoim profilu na Twitterze.

Nieuzasadniona panika

Wcześniej prezes Daniel Obajtek przekonywał na łamach Naszego Dziennika, że panika wśród kierowców jest nieuzasadniona.

– Nie ma żadnych powodów, żeby kupować paliwo na zapas. Naprawdę. Terminale. Bazy magazynowe i rafinerie w Grupie Orlen działają, a dostawy paliw na wszystkie nasze stacje, i to w całej Polsce, są cały czas realizowane – podkreślał prezes koncernu. Zapewnił też, że obecnie w PKN Orlen ropa rosyjska stanowi jedynie ok. 50 proc. w porównaniu do 98 proc. w 2013 roku. Obecnie, pozostałe 50 proc. pochodzi z kierunków alternatywnych: z Arabii Saudyjskiej, ze Stanów Zjednoczonych czy z Afryki Zachodniej

Skąd Polska importuje ropę?

Obecnie prawie dwie trzecie dostaw ropy do Polski odbywa się drogą morską, głównie z kierunków innych niż wschodni. Pod koniec stycznia PERN informował, że w gdańskim naftoporcie przeładował w 2021 roku prawie 18 mln ton ropy naftowej i paliw. To ponad 6 proc. więcej niż w rekordowym dotąd 2019 roku.

– PERN bardzo dużą wagę przykłada do rozwoju infrastruktury zlokalizowanej nad Bałtykiem. Dzięki niej nasi klienci mogą skutecznie dywersyfikować dostawy ropy naftowej, tak aby otrzymywać najbardziej wydajne mieszanki i produkować najlepszej jakości paliwa oraz produkty petrochemiczne – powiedział prezes PERN Igor Wasilewski.

O bezpieczeństwie dostaw zapewniła też Polska Organizacja Gazu Płynnego. Organizacja utrzymuje, że nie ma ryzyka wstrzymania dostaw LPG dla klientów.

