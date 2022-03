Była premier: UE musi zrewidować wiele stanowisk wobec Rosji i Putina

We wtorek europarlamentarzyści przegłosowali wniosek ukraińskiego rządu o wstąpienie do Wspólnoty. Ponadto, szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola podziękowała prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu za stawienie oporu Rosjanom podczas wojny, która trwa od ostatniego czwartku.

W swoim przemówieniu przewodnicząca zapowiedziała między innymi, że PE będzie dążyć do zakazania każdemu przedstawicielowi Kremla wstępu na jego teren. Natomiast postawę zaatakowanych przez siły zbrojne swoich sąsiadów Ukraińców nazwała "przykładem odwagi i nieugiętego oporu".

Rola Polski w Europie

Ukraińskie społeczeństwo wspierają polskie władze. Do naszego kraju przybyło już ponad 410 tys. uchodźców – przekazała we wtorek Straż Graniczna. W ostatnim czasie rządzący starali się również wyegzekwować na arenie międzynarodowej jak najsurowsze sankcje wobec Federacji Rosyjskiej za inwazję na Ukrainę. Mówiło się o zablokowaniu Nord Stream 1 i niedokończeniu budowy Nord Stream 2. W tej sprawie premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Berlinie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

– W Brukseli jest to bardzo widoczne i mówi się o tym wyraźnie, że Polacy to naród, który potrafi w trudnych momentach walczyć o wolność, o solidarność, że pokazuje całej Europie i światu, jak należy to robić. Mam nadzieję, że te słowa i deklaracje, które padły podczas debaty w Parlamencie Europejskim, będą wypełnione. Chcemy, by Ukraina była w Unii Europejskiej, by Ukraińcy wiedzieli, że Europa jest razem z nimi. Przed nami długa droga i musimy włożyć w to dużo pracy – powiedziała na antenie TVP Beata Szydło w rozmowie z Brukseli.

Zrewidowanie stanowisk

– Wszystkie narody europejskie, cała wspólnota europejska, my wszyscy musimy pamiętać, że bezpieczeństwo i wolność każdego kraju europejskiego zależy od tego, czy Ukraina będzie wolna i suwerenna – stwierdziła była premier, a obecnie eurodeputowana.

– UE musi zrewidować wiele stanowisk wobec Rosji i Putina – dodała Szydło.

