Szef MSZ Ukrainy apeluje: Musicie nam pomóc w tej walce

Poniedziałek to dziewiętnasty dzień rosyjskiej inwazji na ukraińskie terytorium państwowe. Miasta Charków, Mariupol, Mikołajów, Dniepr, Czernihów i Sumy są pod ciągłym ostrzałem Rosjan. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozszerzają swoją ofensywę na Ukrainę na zachód.

Apel Kułeby

"Tym za granicą, którzy boją się, że zostaną wciągnięci w III wojnę światową: Ukraina skutecznie walczy. Musicie nam pomóc w tej walce. Dostarczcie nam wszelką niezbędną broń. Nałóżcie więcej sankcji na Rosję i całkowicie ją odizolujcie. Pomóżcie Ukrainie zmusić Putina do poddania się, a zapobiegniecie większej wojnie" – napisał na Twitterze Dmytro Kułeba, szef ukraińskiej dyplomacji.

Rozmowy z Ławrowem

Przypomnijmy, że w miniony czwartej minister spraw zagranicznych Ukrainy rozmawiał o możliwości zakończenia działań wojennych ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Sergiejem Ławrowem. Spotkanie dyplomatów odbyło się w Antalyi w Turcji w ramach Forum Dyplomatycznego i wziął w nim udział również szef tureckiego resortu spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu.

– Ławrow mówił to, co zawsze mówi na temat Ukrainy. Nie miał możliwości, by samodzielnie zobowiązać się do zorganizowania korytarza humanitarnego z i do Mariupola. (...) Zgodziliśmy się, że będziemy kontynuowali wysiłki, by szukać rozwiązania dla problemów humanitarnych. Będę gotowy do kolejnego spotkania w tym temacie, jeżeli będą perspektywy dla merytorycznych rozmów – powiedział Dmytro Kułeba na konferencji prasowej po odbytym spotkaniu. Jak przyznał, rozmowy były "trudne i łatwe jednocześnie".

