Zdrojewski: Ustawa o obronie ojczyzny niczego nie buduje, ale daje możliwości

Gość Radia Wrocław stwierdził, że Unia Europejska "nie zrobiła jeszcze wszystkiego, co powinna" w zakresie sankcji nakładanych na Federację Rosyjską. Zaznaczył przy tym, że "to i tak więcej, niż spodziewali się sceptycy". Jak podkreślił, najbardziej dotkliwe skutki sankcji "będą rozkładały się w czasie".

– Wiemy, że produkcja Kamazu została zatrzymana, że jeżeli chodzi o części zamienne do samolotów, które przejął Putin na swoim terenie, wyleasingowanych, że będzie brakować tych części w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Powoli, powoli te samoloty będą wyłączone. Wiadomo, że restrykcje dotyczące niektórych produktów, półproduktów, to się rozłoży w czasie, czasami to są dni, czasami tygodnie, w niektórych przypadkach miesiące – powiedział polityk PO.

Kłopoty Rosjan

Bogdan Zdrojewski zwrócił uwagę na kłopoty Rosjan na froncie i coraz bardziej skomplikowaną sytuacje w otoczeniu Władimira Putina.

– Obserwujemy np. areszty domowe dla dowódców rozmaitych służb. Wiemy o śmierci pięciu generałów, w tym dwóch bardzo wysoko sytuowanych, na froncie. Wiemy doskonale, że Szojgu to jest ten, który ewidentnie zawiódł, głównodowodzący. Wiemy dobrze, że Rosja była przygotowana na atak 8-10-dniowy, a nie miesięczny. Są braki logistyczne, braki w zapleczu, morale wojska rosyjskiego spadło bardzo szybko – ocenił senator podkreślając równocześnie bohaterską postawę Ukraińców.

– Wygląda na to, że stracił Putin pozycję międzynarodową na zawsze, że jest to rzecz nieodwracalna, a w przypadku takiej postaci, oznacza każdą, bardzo niebezpieczną możliwą grę w najbliższej przyszłości – ostrzegł Zdrojewski.

Zdrojewski o ustawie o obronie ojczyzny

Były minister kultury stwierdził, że ustawa o obronie ojczyzny to "ważny dokument", jednak "nie przeceniałby" jej wartości. W jego ocenie najważniejszym elementem ustawy jest zwiększenie środków finansowych na obronność.

– Zwiększa się możliwości pozyskania dodatkowych środków w wysokości 0,5 PKB z obligacji Banku Gospodarska Krajowego, z gwarancjami Skarbu Państwa. Zmienia się także sposób mobilizacji, jak i również organizacji tej mobilizacji. Więc można powiedzieć, że jest to taka ustawa, która łączy wiele, wiele anachronicznych przepisów i to dobrze. To dobrze. Natomiast sama ustawa niczego nie tworzy, niczego nie buduje, ona daje dopiero możliwość – ocenił Bogdan Zdrojewski.

W czwartek 17 marca Senat bez poprawek przyjął przyjął ustawę o obronie ojczyzny. Kancelaria prezydenta poinformowała, że Andrzej Duda planuje podpisać dokument w piątek około godz. 13.

