Co z obowiązkiem noszenia maseczek? Nowe informacje od rzecznika rządu

Niedawno minęły dwa lata od wykrycia w Polsce pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem.

Koniec obowiązku noszenia maseczek coraz bliżej

Rzecznik rządu Piotr Müller został zapytany w poniedziałek w radiowej Trójce, "kiedy Polacy będą mogli zdjąć maseczki w miejscach zamkniętych", stwierdził, że jego zdaniem "ta rekomendacja zaraz wejdzie w życie".

W środę rano Müller potwierdził, że we wtorek sprawą zajęła się Rada ds. COVID-19. – Myślę, że dzisiaj będzie komunikat w tej sprawie (zniesienia obowiązku noszenia maseczek - red.). Wczoraj odbyła się rada ds. COVID i wydała opinię. Minister Niedzielski już ją otrzymał, z tego co wiem, wczoraj wieczorem i dzisiaj powinna być komunikacja w tym zakresie – poinformował rzecznik rządu na antenie Radia ZET.

– To kwestia ustalenia daty, nie znam w tej chwili ostatecznej decyzji – dodał Müller.

Niedzielski: Rekomenduję zniesienia zasad epidemicznych od początku kwietnia

W ubiegłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie z Radiem Plus wyjaśnił, że brak wzrostu obciążenia szpitalnego "otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i przejściem ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego".

Poinformował, że przedstawił premierowi propozycję zniesienia od początku kwietnia obostrzeń dotyczących noszenia maseczek, kwarantanny i izolacji. – Jest to taka decyzja, moment, w którym zaczynamy koronawirusa traktować jako jedną z chorób, które po prostu gdzieś w naszym otoczeniu istnieją. Są cały czas oczywiście groźne, ale mamy je w coraz większym stopniu pod kontrolą – wytłumaczył.

– Rzeczywiście w ostatnim czasie te spadki zdecydowanie zredukowały tę skalę, bo jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, mieliśmy spadki rzędu 30 procent, a one teraz są jednocyfrowe – mówił szef MZ Adam Niedzielski.

