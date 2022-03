Żaryn komentuje wpis dziennikarza: Niektórym tylko polityczna młócka w głowie…

– W ramach śledztwa dotyczącego działalności szpiegowskiej w dniu 17 marca zatrzymany został Polak, który jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz służb rosyjskich – poinformował w środę rano rzecznik Ministra-Koordynatora Służb Specjalnych Stanisław Żaryn.

Zatrzymany to pracownik jednego z warszawskich urzędów, który miał kopiować i przekazywać rosyjskiemu wywiadowi dane. – Mężczyzna podejrzewany o szpiegostwo pracował w archiwach Urzędu Stanu Cywilnego m. st. Warszawy. Z uwagi na to, do jakiej dokumentacji miał dostęp, oceniamy, że jego współpraca ze służbami rosyjskimi była realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa państwa – tłumaczył Żaryn na konferencji prasowej.

Rzecznik ostro o wpisach dziennikarza

Dziennikarz Radia ZET Mariusz Gierszewski podał na Twitterze szczegółowe informacje o zatrzymanym urzędniku, zwracając uwagę, że mężczyzna został zatrudniony, kiedy prezydentem stolicy był śp. Lech Kaczyński.

"Zatrzymany przez ABW warszawski urzędnik Tomasz L., który miał szpiegować na rzecz rosyjskiego wywiadu pracował w mieście od 19 lat. W październiku 2003 roku został zatrudniony w biurze ówczesnego Prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego" – relacjonuje Gierszewski.

"Zatrzymany urzędnik w lipcu 2005 r. został przeniesiony do USC. We wrześniu 2005 został zastępcą kierownika urzędu. W latach 2004-2006 kierownikiem USC w stolicy był Jacek Sasin. Tomasz L. w 2007 został przeniesiony do archiwum USC" – podaje dalej dziennikarz.

"Absurdalne! Ten urzędnik nie był cenny dla wywiadu rosyjskiego, z racji tego że pracował za czasów tego czy innego prezydenta – z żadnym nie miał bezpośr. kontaktu, ale dlatego, że miał dostęp do ważnych archiwów i dokumentacji" – skomentował wpisy Żaryn.

"Niektórym tylko polityczna młócka w głowie…" – dodał rzecznik.

