Mer Lwowa: Rosja jest dziś krajem nazistowskim. Putin to dzisiejszy Hitler

W sobotę, w czasie gdy w Warszawie przebywał prezydent USA Joe Biden, we Lwowie doszło do rosyjskich ataków. Nie ma ofiar śmiertelnych, ale są ranni. Zdaniem wielu komentatorów, także według premiera Mateusza Morawieckiego, w ten sposób Władimir Putin chciał dać sygnał USA, że jest w stanie posunąć się coraz dalej i nie cofnie się w rozpoczętej ponad miesiąc temu inwazji na Ukrainę.

Mer Lwowa Andrij Sadowy powiedział w "Śniadaniu Rymanowskiego" na antenie Polsat News, że bombardowanie jego miasta przez Rosjan w czasie, gdy w Warszawie przemawiał prezydent USA Joe Biden, to symbol.

– Jest tutaj parę rzeczy symbolicznych. Pamiętam, że dwa tygodnie temu było łączenie ze mną do studia i akurat wtedy rosyjskie rakiety uderzyły w centrum pokojowe. To, co było wczoraj było dla mnie bardzo ciężkie. Atakowany był Lwów, dwa potężne obiekty przemysłowe. Pożar został ugaszony rano, nikt nie zginął, ale pięć osób jest rannych. To jest znaczące, że w czasie, kiedy Joe Biden ma przemówienie, bardzo mocną wypowiedź, mówi o Ukrainie, Polsce, Unii, z Sewastopola rakiety atakują Lwów. To ciężkie przeżycie. Przez prawie pół dnia wszyscy mieszkańcy miasta byli w schronach – opisywał włodarz Lwowa.

Sadowy zgodził się, że Putin w ten sposób chciał zastraszyć Ukraińców i dyplomatów, którzy przenieśli się z Kijowa do Lwowa. – We Lwowie jest teraz ponad sto ambasad różnych państw. Jest około trzystu dziennikarzy różnych mediów z całego świata – powiedział Andrij Sadowy.

Od słów do czynów

– Przemówienie Joe Bidena było bardzo mocne. Chciałbym, żeby te sygnały, które prezydent USA przekazał nabrały znaczenia. Putin, atakując wolny świat nie ma prawa, żeby Rosja dalej była w kręgu cywilizowanym. Rosja powinna być całkowicie odizolowana na 50 lat. To nie Putin sam atakuje, to 200 tys. rosyjskich żołnierzy atakuje, zabija dzieci, kobiety, starsze osoby, atakują szkoły, szpitale i oni wiedzą, co robią – powiedział mer Lwowa..

– Oni wszyscy są tacy sami, nie ma dobrych, nie ma złych. Trzeba izolować to państwo, bo dziś Rosja jest krajem nazistowskim. Putin to jest dzisiejszy Hitler, dopuszcza się takich samych mordów. Znaliśmy to z książek, teraz wszystko jest online, cały świat to widzi – wskazał ukraiński polityk.

