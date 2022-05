Leszczyna o pomocy kredytobiorcom: Morawiecki zrobił to, co umie najlepiej – wystąpił na tle slajdów

Na antenie Radia Zet wiceszefowa PO skomentowała propozycje rządu w ramach wsparcia kredytobiorców. Zdaniem Izabeli Leszczyny "przez 2 tygodnie rząd nie zrobił nic".

Leszczyna: Manipulacja, oszustwo i "chcemy, aby"

Zapytana o wakacje kredytowe, poseł odpowiedziała, że każdy kredytobiorca "ma to w umowie z bankiem". – Zapewniam, że bank woli porozmawiać z panią i umówić się na wakacje kredytowe, niż wpędzić panią w spiralę zadłużenia i mieć toksyczny kredyt. Banki robią to bez Morawieckiego – tłumaczyła Leszczyna. Dodała, że "drugim hitem Morawieckiego" jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

– Został powołany w 2015 roku, sama pisałam tę ustawę z koleżankami i kolegami z PO – mówiła wiceszefowa PO. Leszczyna oceniła rozwiązania zaproponowane przez rząd jako "galimatias i pomieszanie z poplątaniem".

"Nasze propozycje są 100 razy lepsze od pisowskich"

Polityk podkreśliła, że propozycje PO są "100 razy lepsze" od "tych pisowskich". – NBP ma wyemitować obligacje, każdy Polak może kupić do 50 tys. złotych w takich obligacjach. Chodzi o ściągnięcie pieniędzy z rynku i o to, by ten biedny ciułacz, co sobie odkładał, by te pieniądze mu nie stopniały – tak pierwszą z propozycji przedstawiła Leszczyna. Drugą są "raty na poziomie grudnia 2021".

– Mówimy: kredytobiorco, jak zaufałeś Glapińskiemu, to nie możesz być całkiem oszukany przez państwo, państwo musi pomóc, ale ty też musisz ponieść koszty – komentowała poseł PO.

Leszczyna za samorozwiązaniem Sejmu

Wiceszefowa PO przyznała, że gdyby miała podejmować decyzję, to PO zagłosowałoby za samorozwiązaniem Sejmu. – Dostaniemy Polskę w ruinie. Dostaniemy zrujnowane finanse publiczne, zrujnowaną ochronę zdrowia. Palimy się (do przejęcia władzy – red.), bo każdy dzień rządów PiS to dramat dla Polski – oceniła Leszczyna.

– Nikt inny, niż PO, nie jest w stanie wyprowadzić Polski z kryzysu, który nam grozi – podkreślała polityk. Dodała, że kampania "będzie taka, że PO wygra te wybory".

