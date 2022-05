Ziobro o sądach: Spodziewaliśmy się poprawy, mimo sypania piachu w tryby

W piątek na konferencji prasowej polityk przedstawił sytuację wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zwrócił uwagę między innymi na wysiłki w informatyzacji i wprowadzenie nowoczesnych technologii do sądownictwa, a także na zmiany proceduralne. Rozwiązania miały uprościć i ułatwić postępowania, zwłaszcza w sprawach cywilnych.

Zmiany w polskim sądownictwie

– Średni czas trwania postępowań w pierwszym kwartale tego roku skrócił się i to aż o blisko dwa miesiące. Średni czas postępowań w wybranych kategoriach spraw, które są badane raz do roku, wynosił w tym kwartale 5,5 miesiąca. To przeszło o 1,6 miesiąca krócej niż w zeszłym roku. Jeśli wziąć postępowanie wyłącznie w pierwszej instancji, to jest to jeszcze lepszy wynik, bo to tylko 4,2 miesiąca – poinformował Zbigniew Ziobro na piątkowej konferencji, cytowanej przez stację TVP Info. – Dla przykładu: W sądach rejonowych sprawy niezwykle istotne – gospodarcze przyspieszyły o prawie 2,5 miesiąca, a sprawy cywilne o 2 miesiące – dodał.

– Jeżeli popatrzymy na sprawy karne, to widzimy optymistyczne dane. Pierwszy kwartał przyniósł informację, że na 100 spraw karnych, które wpływały w ciągu miesiąca do sądu, załatwianych było 121 spraw, co pokazuje, że sądy załatwiają zaległości – przekazał minister sprawiedliwości i jednocześnie prokurator generalny.

– Spodziewaliśmy się poprawy i przyspieszenia, mimo sypania piachu w tryby sądownictwa poprzez liczne ataki, strajk włoski części sędziów z "Iustitii" i innych organizacji, którzy bardziej zajmowali się polityką niż sądzeniem – oznajmił Ziobro.

