Posłowie wybrali członków KRS. Potrzebne było drugie głosowanie

Do wyboru ustawowo potrzebnych było 3/5 głosów. Podczas pierwszego głosowania kandydatów poparło 233 deputowanych, a 224 było przeciw. W związku z tym, marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła natychmiastowe drugie głosowanie, w którym według prawa wymagana była jedynie większość bezwzględna.

W nim za kandydatami do KRS ponownie zagłosowało 233 posłów, a 224 było przeciw. Tym samym kandydaci zostali zaakceptowani przez Sejm – poinformował portal onet.pl.

Członkowie Rady

Aż 11 z 15 członków wybranej w czwartek Krajowej Rady Sądownictwa to sędziowie, którzy zasiadali już w gremium. Są to: Katarzyna Chmura, Dariusz Drajewicz, Grzegorz Furmankiewicz, Marek Jaskulski, Joanna Kołodziej-Michałowicz, Ewa Łąpińska, Zbigniew Łupina, Maciej Nawacki, Dagmara Pawełczyk-Woicka, Rafał Puchalski oraz dotychczasowy przewodniczący KRS Paweł Styrna. Nowymi sędziami zostali wybrani za to: była wiceminister sprawiedliwości Anna Dalkowska, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Irena Bochniak, sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Targu Krystyna Morawa-Fryźlewicz i sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Stanisław Zdun.

Pod koniec kwietnia tego roku odpowiednia komisja sejmowa poparła 15-osobową listę kandydatów zaproponowaną przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości.

Ustawa o KRS

Zgodnie z ustawą o KRS, kadencja nowych członków Rady wybranych spośród sędziów rozpoczyna się z dniem następującym po dniu, w którym dokonano ich wyboru. Kadencja obecnej Rady upłynęła 7 marca b.r.

Według przepisów, członkowie Rady poprzedniej kadencji pełnią swoje funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji nowych członków KRS.

Czytaj też:

Przyjęcie ustawy o SN zagwarantuje Polsce odblokowanie środków z KPO