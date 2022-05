Sekretarz obrony USA rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem

"Rozmawiałem z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu po raz pierwszy od 18 lutego. Wezwałem do natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie i podkreśliłem znaczenie utrzymania linii komunikacyjnych" – napisał na swoim oficjalnym koncie w serwisie społecznościowym Twitter amerykański polityk.

Co z miliardami pomocy USA dla Ukrainy?

W ostatni wtorek pakiet pomocowy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej dla walczącej z wojskami Federacji Rosyjskiej Ukrainy przeszedł przez Izbę Reprezentantów. Administracja prezydenta USA Joe Bidena wezwała Senat do przyspieszenia procesu przyjęcia ustawy. Przypomnijmy, że już pod koniec marca tego roku amerykański przywódca zwrócił się do Kongresu swojego kraju o przyjęcie pakietu 33 mld dolarów dodatkowej pomocy dla zaatakowanych przez Rosjan Ukraińców. Pieniądze miałyby być przeznaczone na wsparcie militarne, gospodarcze oraz humanitarne. Demokraci postanowili dorzucić do propozycji prezydenta Bidena jeszcze niemal 7 mld dolarów.

Liderzy zarówno Demokratów, jak i Republikanów w amerykańskim Senacie chcieli, aby ustawa pomocowa dla Ukrainy została przyjęta w ramach szybkiej ścieżki legislacyjnej. Sprzeciwił się temu jednak republikański senator Rand Paul. Polityk dąży do powołania specjalnego inspektora generalnego, który miałby nadzorować wydatkowanie pomocy finansowej Stanów Zjednoczonych dla Kijowa. Przedstawiciele partii zgadzają się z tego typu poglądem, ale twierdzą też, iż wymuszenie zmiany ustawy na tym etapie byłoby bardzo czasochłonne i spowolniłoby uzyskanie przez Ukrainę potrzebnej pomocy – poinformowały media.

