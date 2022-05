Ruski mental

A szczególnie tego, kto żywi jeszcze jakiekolwiek złudzenia, pozwalające traktować Rosję i Rosjan jak każdy inny kraj i naród. Agresywność, brutalność, zdziczenie hord Putina, którym przeciwstawiają się dziś Ukraińcy, nie narodziły się ani dziś, ani wczoraj. Autor „Polski i Rosji”, odsłaniając źródła rosyjskiej mentalności, sięga aż do czasów powstania państwa polskiego i Rusi Kijowskiej. I stopniowo, krok po kroku, pokazuje, jak rodził się wielkorosyjski imperializm, którego integralną częścią była zawsze podszyta strachem nienawiść do świata zachodniego. A dla Rosjan Zachodem byliśmy my.