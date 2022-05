Turcja nie chce nowych państw w NATO. Jest reakcja Finlandii

Cytowany przez agencję Reutera Erdogan powiedział w piątek, że Turcja, będąca członkiem NATO, nie może pozytywnie ocenić planów przystąpienia Szwecji i Finlandii do Sojuszu. Dodał, że oba kraje są "domem dla wielu organizacji terrorystycznych".

Tymczasem rząd Finlandii rozpoczął oficjalną procedurę złożenia wniosku o członkostwo kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim. Rząd skierował wniosek w tej sprawie do parlamentu – podaje Radio Zet. Fiński parlament ma przystąpić do rozpatrzenia stanowiska rządu ws. wejścia do NATO w poniedziałek. "To historyczny dzień, zaczyna się nowa era" – podkreślili fińscy prezydent i premier.

Niinistö odpowiada Erdoganowi

Prezydent Finlandii odniósł się do wątpliwości wyrażonych przez tureckiego przywódcę. Sauli Niinistö powiedział, że jest "zdezorientowany” komentarzami Recepa Tayyipa Erdogana dotyczącymi możliwości przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO.

– Szczerze mówiąc, jestem trochę zdezorientowany, ponieważ rozmawiałem przez telefon z prezydentem Erdoganem około miesiąc temu. I właściwie, zanim jeszcze rozpoczęliśmy procedurę składania wniosku o członkostwo, Erdogan pozytywnie ocenił nasze plany – powiedział Niinistö podczas niedzielnej konferencji prasowej w Helsinkach.

– Podziękowałem mu za to. Erdogan był bardzo zadowolony, że otrzymał moje podziękowania. Jestem tym trochę zdezorientowany. To, co słyszeliśmy dwa dni temu, było innym stanowiskiem niż to, które słyszeliśmy dotychczas. Myślę, że teraz potrzebujemy bardzo jasnej odpowiedzi. Jestem przygotowany na nową dyskusję z prezydentem Erdoganem na temat poruszonych przez niego problemów – powiedział Niinistö.

Czytaj też:

Kowal: Otoczenie Putina będzie musiało go wydaćCzytaj też:

Prezydent Finlandii poinformował o wejściu do NATO. Tak zareagował Putin