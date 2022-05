Ziemkiewicz: Przestrzegam przed tym obłędem

W piątek rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował o osiągnięciu porozumienia dotyczącego umowy między Polską a KE w sprawie KPO. – Zarówno zespół ze strony Polski, jak i zespól, który został stworzony przez przewodniczącą KE doszły do porozumienia w zakresie treści "kamieni milowych" i te zaproponowane przez obie strony treści kamieni milowych zostały właśnie przekazane do dalszej procedury, już takiej finalnej, formalnej akceptacji przez KE – przekazał na konferencji prasowej Müller.

Wiadomości podane przez rzecznika rządu potwierdził minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Ziemkiewicz: M.in. Polska stoi na przeszkodzie

W poniedziałek Karol Gac zapytał na antenie Poranka "Siódma 9" publicystę "Do Rzeczy", czy mamy do czynienia z końcem politycznej rozgrywki wokół KPO, czy może raczej kończy się pewien etap, a za chwilę pojawią się kolejne.

Rafał Ziemkiewicz podkreślił, że nie znamy jeszcze szczegółów porozumienia i przypomniał jedocześnie, że spór o Izbę Dyscyplinarną w polskim Sądzie Najwyższym stanowi wyłącznie pretekst dla Komisji Europejskiej. – Spór jest o coś znacznie ważniejszego, a mianowicie o federalizacyjną koncepcję przebudowania Europy – powiedział.

– Chcę wiedzieć, czy to UE zdała sobie sprawę, że w obecnej sytuacji, gdy trwa wojna, która zamieni się w długotrwałą, ekonomiczną konfrontację Zachodu z Rosją i trzeba będzie stawiać czoła kolejnym zagrożeniom, należy te zapędy odłożyć na później. To byłby wariant optymistyczny. Czy też UE doszła do wniosku, że nie ma sensu obstawać przy tutejszej lewicowo-liberalnej opozycji i znalazła kompromis z PiS, oparty na tym, że to nasz rząd zgodzi się na postulaty Brukseli – ocenił pisarz.

O konferencji CoFoE 49

W poniedziałek zakończyła się unijna konferencja w sprawie przyszłości Europy CoFoE 49. W teorii była to "seria debat ze społeczeństwem obywatelskim na temat wyzwań i priorytetów stojących przed UE"

Ziemkiewicz zwrócił uwagę, że machina federalizacyjna jest na tyle rozpędzona, że nie zauważyła wojny na Ukrainie. – "Konferencja dla przyszłości Europy" jest dość śmieszna, to trochę wydarzenie w sowieckim stylu. Przypomina mi Światowy Kongres Pokoju z mojego dzieciństwa, który obradował w różnych krajach i miał na celu pokój, ale chodziło oczywiście o pokój sowiecki, by Zachód się rozbroił i ZSRR mógł osiągnąć swoje cele. Ta konferencja to jakieś szaleństwo, na którym wszyscy domagają się większej integracji – powiedział publicysta.

Ziemkiewicz: Federalizacja UE to bałkanizacja Europy

Publicysta "Do Rzeczy" po raz kolejny ostrzegł, że Europa może podzielić los Jugosławii.

– Mamy tu do czynienia z ideologicznym szaleństwem. Jedyną odpowiedzią na problemy integracji, ma być więcej integracji. Tak, jak na wszystkie problemy socjalizmu sugerowaną przez komunistów odpowiedzią było więcej socjalizmu. Naprawdę przestrzegam przed tym obłędem, ponieważ próba budowy państwa scentralizowanego, przemiany UE ze związku wolnych państw, które scedowały część swoich kompetencji na wspólne organa, w jakieś oberpaństwo, gdzie te wspólne organa zaczynają sobie uzurpować prawo do bycia europejskim rządem, parlamentem i europejskim sądem najwyższym, to jest droga to bałkanizacji Europy – tłumaczył.

– Przy tych sprzecznościach interesów ekonomicznych, które występują w Europe, a dodatkowo przy tym młocie drożyzny, inflacji, imigracji, który bardzo pogorszy warunki życia w zachodniej Europie, trwa walka o to, czyim kosztem to ma się dziać? Niemcy oczywiście podtrzymują swój poziom życia de facto kosztem państw południa: Włoch, Hiszpanii czy Grecji i to już powoduje spory. Ale to jest jeszcze nic w porównaniu z napięciami, które zaczną być wywoływane, kiedy zostanie ustanowiona jakaś centrala unijna i kraje będą się oskarżać dokłada, że Bruksela przepompowuje pieniądza do innych państw – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

