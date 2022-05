Prezydent Duda w Kairze: Polscy sadownicy zgłosili problem. Rozmawiałem o tym z władzami Egiptu

Prezydent Andrzej Duda przebywa z wizytą w Egipcie. Rozmówcami są m.in. prezydent tego kraju Abd al-Fattah as-Sisi oraz premier Mustafa Madbuli.

To pierwsza wizyta polskiej głowy państwa w tym kraju od 1992 roku. Polski prezydent podkreślił, że wierzy w to, że wizyta "rozpoczyna nową erę wzajemnych stosunków".

Jednym z głównym tematów rozmów przywódców jest kryzys żywnościowy spowodowany zablokowaniem ukraińskich portów przez wojska rosyjskie. Przedmiotem rozmów są także sankcje UE na Rosję.

Prezydent reaguje na problem z jabłkami

We wtorek prezydent zwrócił uwagę na jedną ze szczegółowych kwestii. Otóż pojawił się problem z kontenerami z polskimi jabłkami, które utknęły w porcie w Aleksandrii na skutek zmiany przepisów.

– Rozmawiałem z panem premierem na temat bardzo ważnego problemu, który zgłosili mi polscy sadownicy, dosłownie kilka dni temu. W porcie a Aleksandrii kilkaset kontenerów z jabłkami z Polski na skutek zmian przepisów w Egipcie stoi i nie mogło zostać do tej pory odprawione. Poprosiłem pana premiera i panią minister, która jest odpowiedzialna w Egipcie za te sprawy, aby znaleźć rozwiązanie tej kwestii, mam nadzieję, że to rozwiązanie w najbliższym czasie się znajdzie – przekazał polski prezydent.

Andrzej Duda: Sankcje na Rosję są bardzo ważne

Polityk odniósł się także do decyzji, która zapadła na szczycie UE w poniedziałek. W ramach szóstego pakietu sankcji Unia Europejska zgodziła się na zakaz importu 90 proc. rosyjskiej ropy do końca roku.

– Od samego początku mówiłem, że przyjęcie tych kolejnych pakietów sankcji jest bardzo ważne dlatego, że my nie mamy jako wspólnota międzynarodowa w tym przypadku Unia Europejska innych narzędzi do oddziaływania na Rosję, na to, żeby wymusić na Rosji zaprzestanie tej agresywnej napaści na Ukrainę, niż takie środki jak sankcje, przede wszystkim te sankcje o charakterze gospodarczym. Sankcje polegające na tym, że ogranicza się, czy rezygnuje się z zakupów bardzo ważnych czy fundamentalnych dla rosyjskiej gospodarki surowców z której tak gospodarka i budżet czerpie ogromne dochody. Myślę tu o ropie naftowej i o gazie – powiedział.

