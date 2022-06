Pieniądze dla Polski. Minister: Płatności to decyzja Komisji

W czwartek na antenie Polsat News gościł szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który był jednym z głównych negocjatorów w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Polityk był pytany o zasady akceptacji KPO przez Komisję Europejską. W tej sprawie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen odwiedziła Warszawę.

Pieniądze z KPO dla Polski

– Nie traktuję tego jak wielkiej szansy, którą nam dano. Pieniądze z KPO nam się po prostu należą. To nie było tak, że decyzja była niepewna. Wiedzieliśmy, jakie jest nasze stanowisko, długo negocjowaliśmy. Oczywistym było, że to porozumienie zawrzemy – powiedział Waldemar Buda. Minister poinformował, iż wypłat możemy się spodziewać w sierpniu albo we wrześniu, ale zależy to od Komisji Europejskiej. – My wniosek możemy złożyć po drugim kwartale. Płatności to decyzja Komisji – przekazał.

Szef resortu rozwoju i technologii zauważył, że "wnioski innych krajów są rozpatrywane w różnym tempie, niektóre przez siedem tygodni, inne przez 12 i jeszcze nie są rozpatrzone". – Jak się urzędnik uprze, to będzie i 70 tygodni – stwierdził.

Warunki Komisji Europejskiej

– To nie jest tak, że Komisja narzuciła nam mnóstwo rzeczy, a my musimy gonić. Większość warunków, które są, to były wspólne uzgodnienia, co chcemy reformować. Fundusz Odbudowy to jest fundusz budowania odporności po pandemii COVID-19. Resorty zgłaszały różne propozycje, które były szczegółowo negocjowane z KE – mówił Buda. – Rząd nie bał się likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. (...) Zapowiedzieliśmy likwidacje dużo wcześniej, zanim Komisja Europejska zaczęła o to wnioskować. To nie jest tak, że nagle wystraszyliśmy się, bo Komisja coś zaproponowała – dodał.

Minister zaznaczył, że w sporze o Izbę Dyscyplinarną "mamy już praktycznie finał".

