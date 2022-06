Kukiz na listach PiS-u? Schreiber: Trwają rozmowy

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów, minister Łukasz Schreiber mówił na antenie telewizji wPolsce.pl o współpracy PiS z Kukiz'15 i ewentualnych planach dotyczących stworzenia wspólnych list wyborczych.

– Z Pawłem Kukizem trwają rozmowy, natomiast przesądzanie o tym, w jakim kształcie będzie lista Prawa i Sprawiedliwości, jest chyba trochę za wcześnie – tłumaczył polityk.

– My współpracujemy i budujemy poziom zaufania programowo. (…) Z Konfederacją sprawa ma się zupełnie odwrotnie. Ich postulaty, także ich postępowanie, zarówno w trakcie pandemii, jak i teraz po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w dużej mierze zamyka drogę do współpracy, a już na pewno do wspólnych list – podkreślił dalej Schreiber.

Minister dodał następnie, że "przede wszystkim trzeba się skoncentrować na swojej kampanii, na przedstawieniu swojego programu, na przekonaniu Polaków do siebie".

Mocny wynik PiS i Kukiz'15, problemy Konfederacji. Sondaż dla DoRzeczy.pl

Tymczasem jak wskazuje sondaż pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, gdyby wybory odbył się z w najbliższych dniach, PiS razem z Kukiz'15 mogłoby liczyć na 41,2 proc. poparcia.

Ankietowanym zadano pytanie: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista wyglądała następująco?". Wśród wymienionych potencjalnych komitetów wyborczych znalazły się:

Prawo i Sprawiedliwość + Kukiz'15,

Koalicja Obywatelska,

PSL + Polska 2050 Szymona Hołowni + Porozumienie,

Lewica,

Konfederacja.

Podobnie jak w poprzednich badaniach Prawo i Sprawiedliwość (w tym wypadku w koalicji z Pawłem Kukizem) znalazło się na pierwszym miejscu. Na koalicję PiS i Kukiz'15 (ugrupowania te aktualnie współpracują w Sejmie) chciałoby zagłosować 41,2 proc. badanych.

Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27,5 proc. głosów, a koalicja PSL - Polska 2050 Szymona Hołowni - Porozumienie na 16,7 proc. głosów. Dalej znalazła się Lewica – 9,9 proc. głosów i poniżej progu wyborczego Konfederacja – 4,7 proc. głosów.

Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 maja 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.