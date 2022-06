Premier: Rolnictwo i polska wieś są i będą oczkiem w głowie naszej polityki

Szef rządu przekonywał, że jego rząd stara się jak najszybciej reagować na problemy, które pojawiają się w obszarze rolnictwa – takie jak np. rosnące ceny nawozów rolnych. – Dlatego wdrożyliśmy jak najszybciej program dopłat do nawozów, po to, żeby do każdego hektara użytków rolnych 500 złotych mogło trafić, a w przypadku łąk i pastwisk – 250 złotych – powiedział Mateusz Morawiecki.

Przyznał, że ceny w Polsce "idą w górę". – Ruska inflacja uderza, benzyna droga, węgiel drogi, ale robimy wszystko, co w naszej mocy, z naszych budżetowych pieniędzy, bez proszenia się Unii Europejskiej, żeby ulżyć chociaż trochę mieszkańcom. To jest sedno naszej polityki. Dlatego rolnictwo i polska wieś były, są i będą oczkiem w głowie naszej polityki, na to możecie państwo liczyć – zadeklarował szef rządu.

Premier wskazał, że rozwiązania korzystne dla rolnictwa można znaleźć w Krajowym Planie Odbudowy. "To wymiana azbestu, retencja, walka z suszą, przetwórstwo rolne – powiedział Morawiecki. Zapowiedział też "odbudowę" polskiego przetwórstwa rolnego.

"Nasz wyróżnik to wiarygodność"

Podczas spotkania z mieszkańcami Rutek-Kossaków premier podkreślił, że jego rząd spełnia obietnice.

– Co jest tym wyróżnikiem odróżniającym nas od naszej konkurencji? Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że takim wyróżnikiem jest wiarygodność, bo uważamy, że umów trzeba dotrzymywać, nie można rzucać słów na wiatr, nie można chować głowy w piasek i udawać, że nic się nie stało – mówił Morawiecki.

Obiecaliśmy 13. emeryturę – jest, obiecaliśmy 14. emeryturę – jest i będzie, obiecaliśmy zerowy VAT na żywność w czasie kryzysu – jest, obiecaliśmy obniżkę podatku PIT do 12 proc. – jest, obiecaliśmy wielkie dopłaty do ubezpieczeń dla rolników – są, obiecaliśmy najwyższą kwotę wolną od podatku w historii Polski, 30 tys. zł – jest wdrożona, obiecaliśmy dopłaty do nawozów – są, obiecaliśmy wyprawkę dla dzieci – jest, obiecaliśmy rozbudowa dróg w Polsce lokalnej i powiatowej – dzieje się na naszych oczach – wymieniał premier.

