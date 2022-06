Kaczyński: Lepiej jest być trochę zadłużonym niż okupowanym

– Dziś mamy dowód na to, że działanie zbrojne na wielką skalę, to jest coś, co Rosja uważa za normalną metodę polityczną, gdzie wielu na naszym kontynencie uważało, że to już historia. Tak nie jest - przygotujemy się do tego. Wojna na Ukrainie pokazała, że broń pancerna ma znaczenie, dlatego zamawiamy czołgi dla Wojska Polskiego. Plan modernizacji Sił Zbrojnych RP powstał dawno temu, kiedy pieniądz był tani – dziś sytuacja jest inna – wskazał prezes PiS na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia.

– Ze względu na sytuację na świecie plan modernizacji armii jest trudniejszy do zrealizowania, ale lepiej jest być trochę zadłużonym niż okupowanym. Realizujemy i będziemy realizować ten plan – zadeklarował wicepremier ds. bezpieczeństwa.

Kaczyński krytycznie ocenił postawę UE wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę: – Zaangażowanie państw UE zmierzające do tego, aby Ukraina się obroniła jest bliskie pozorom, szczególnie widzimy to u Niemców.

"Trzeba walczyć z agenturą"

Jarosław Kaczyński odniósł się też do zaprezentowanej we wtorek ustawy o ochronie ludności. – Pewna część ustawy o ochronie ludności jest ważna w każdej sytuacji, jak np. w sytuacji klęski żywiołowej. Ważne są przepisy, zmierzające do tego, aby wrogie siły nie mogły łatwo działać na naszym terytorium – powiedział.

– Działania agentury to zjawisko, z którym należy poważnie walczyć. Trzeba to zmienić, ale żeby być efekt potrzebne są korekty w prawie z jednoczesnym uwzględnieniem zasad państwa demokratycznego, jakim jest dziś Polska. Agentura to zjawisko, które oddziałuje na życie społeczne różnymi formami. Jest robione to bezpośrednio, pośrednio, a także poprzez przekup. Pamiętać trzeba, że Rosja może wydawać środki z budżetu państwa bez kontroli – wskazał szef partii rządzącej.

Podczas wywiadu zabrakło deklaracji nt. odejścia Kaczyńskiego z rządu.

