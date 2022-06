"To ważne". Macron nie zamierza zrezygnować z rozmów z Putinem

Francuski przywódca udzielił wywiadu telewizji BFM. Rozmowa miała miejsce po powrocie z Kijowa, gdzie Macron wspólnie z kanclerzem Niemiec, premierem Włoch i prezydentem Rumunii, rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W stolicy Ukrainy padło wiele ważnych deklaracji. Europejscy przywódcy poparli dążenia Kijowa do wejścia do Unii Europejskiej. Macron obiecał także dostarczyć sześć dodatkowych dział Cezar dalekiego zasięgu, które mają pomóc w odparciu rosyjskich ataków w Donbasie.

Trzeba rozmawiać z Putinem

W wywiadzie dla BFM Macron stwierdził, że nie zamierza zaprzestać rozmów z prezydentem Rosji. W opinii francuskiego przywódcy, podtrzymanie dialogu z Władimirem Putinem jest konieczne, aby móc pracować nad osiągnięciem porozumienia między walczącymi stronami.

– Rolą Francji jest pomaganie Ukrainie, ale także utrzymywanie więzi i prowadzenie rozmów z Rosją. Więc będę to robił, jeżeli będzie to przydatne. To ważne, ponieważ Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin nie rozmawiają ze sobą. Nie ma obecnie możliwości, po stronie Rosji czy Ukrainy, na podjęcie nowych negocjacji – powiedział Macron i dodał, że będzie rozmawiał z prezydentem Rosji "za każdym razem, gdy okaże się to pomocne".

Polityk odpierał także zarzuty o to, że negocjuje za plecami Ukrainy. Podkreślił, że Kijów może liczyć na Francję i Europę, a "na ziemi ukraińskiej waży się los także europejskiego bezpieczeństwa".

– Stoimy z wami ramię w ramię, aż do zwycięstwa – powiedział.

Macron stwierdził, że jego poprzednie rozmowy z prezydentem Rosji zawsze dotyczyły "znalezienia drogi do pokoju".

– Nigdy nie negocjowaliśmy w imieniu czy zamiast Ukraińców – przekonywał prezydent Francji i zadeklarował, że „rozmowy z Rosją nie mogą być prowadzone w obecnym kontekście sytuacji w Donbasie”.

