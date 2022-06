Johnson: Czas jest dla Ukrainy kluczowym czynnikiem

Boris Johnson opublikował w "Sunday Times" artykuł, w którym tłumaczył potrzebę wsparcia walczącej Ukrainy dostawami ciężkiego sprzętu oraz ostrzegał, że konflikt z Rosją może znacząco się przedłużyć. Tekst szefa brytyjskiego rządu ukazał się w dzienniku po piątkowej wizycie w Kijowie, gdzie Johnson rozmawiał z prezydentem Zełenskim. Była to już druga podróż brytyjskiego polityka do stolicy Ukrainy.

Johnson napisał, że zachodni sojusznicy muszą "przygotować się na długą wojnę, ponieważ Putin ucieka się do kampanii wyniszczania, próbując zmiażdżyć Ukrainę czystą brutalnością”. Premier Wielkiej Brytanii dodał, że zajęcie całego ukraińskiego Donbasu, który obejmuje znaczną część wschodniej Ukrainy, było celem Putina przez ostatnie osiem lat, od "kiedy wzniecił on separatystyczną rebelię i rozpoczął swoją pierwszą inwazję”.

"Putin może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale jego wielki imperialny plan całkowitego podboju Ukrainy został wykolejony. W swojej izolacji może nadal myśleć, że całkowity podbój jest możliwy" – pisze polityk.

Powstrzymać Rosję

Johnson apeluje, aby działając zdecydowanie teraz, tym samym zapobiec dalszej agresji Rosji w przyszłości. Premier zapytał, co by się stało, gdyby prezydent Putin mógł swobodnie utrzymać wszystkie obszary Ukrainy kontrolowane obecnie przez siły rosyjskie.

"Co by było, gdyby nikt nie chciał kiwnąć palcem, gdy zaanektuje to podbite terytorium i da jego przerażającym ludziom większą Rosję? Czy to przyniesie pokój?” – pytał.

Johnson stwierdził, że dzięki silnemu, długoterminowemu wsparciu dla Ukrainy „my i nasi sojusznicy będziemy chronić nasze własne bezpieczeństwo w takim samym stopniu, jak bezpieczeństwo Ukrainy i chronić świat przed śmiercionośnymi marzeniami Putina i tych, którzy mogą chcieć je skopiować”.

Johnson dodał także, że "czas jest kluczowym czynnikiem". "Wszystko będzie zależeć od tego, czy Ukraina może wzmocnić swoją zdolność do obrony swojej ziemi szybciej niż Rosja będzie mogła odnowić swoją zdolność do ataku. Naszym zadaniem jest pozyskanie czasu po stronie Ukrainy” – konkluduje brytyjski premier.

