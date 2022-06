Poseł Lewicy zawiedziony zachowaniem Kosiniaka-Kamysza: Wstyd

W czwartek posłowie odrzucili obywatelski projekt liberalizujący prawo aborcyjne – "Legalna Aborcja Bez Kompromisów". Nowelizacja przepisów zakładała m.in. możliwość dokonania aborcji do 12. tygodnia ciąży.

Za odrzuceniem projektu w pierwszym czytaniu głosowało 265 posłów, 175 było przeciwko, a 4 wstrzymało się od głosu.

Przeciwko dalszemu procedowaniu obywatelskiego projektu dotyczącego prawa aborcyjnego był niemal cały klub PiS (225 posłów), 19 posłów PSL-Koalicji Polskiej, 10 posłów Konfederacji, dwóch posłów Polski 2050 – Wojciech Maksymowicz i Paweł Zalewski, czterech posłów Porozumienia - Jarosław Gowin, Magdalena Sroka, Michał Wypij i Stanisław Bukowiec, dwóch posłow Kukiz'15 - Stanisław Żuk i Jarosław Sachajko, jeden poseł Koalicji Obywatelskiej – Joanna Fabisiak, jeden poseł koła Polskie Sprawy – Zbigniew Girzyński i jeden poseł niezależny – Łukasz Mejza.

Gdula do Kosiniaka-Kamysza: Wstyd

Do sprawy dzisiejszego głosowania odniósł się Maciej Gdula. "Zagłosowałem za procedowaniem #legalnaaborcja. Polki i tak przerywają ciąże. Robią to tylko mniej bezpiecznie i drożej. Robią to kobiety w rożnym wieku, posiadające dzieci i nie będące matkami. Robią to kobiety wierzące i nie chodzące do Kościoła. Dla wszystkich trzeba zmian" – stwierdził polityk.

W kolejnym wpisie poseł odniósł się do zachowania polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy nie poparli procedowania projektu umożliwiającego zabijanie dzieci nienarodzonych.

twitter

"Głosami PSL, KONFEDERACJI i PiS obywatelski projekt #LegalnaAborcja odrzucony przez Sejm. Po Konfederacji i PiS wiele się nie spodziewałem, ale PSL? Jesteśmy za dyskusją i referendum, ale projekt obywatelski wywalamy do kosza. Wstyd Kosiniak-Kamysz" – napisał poseł Lewicy.

Dalej Gdula przekonywał, że większość wyborców PSL domaga się prawa do przerywania ciąży, a partia traci kontakt z własnymi zwolennikami.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Jestem przeciwnikiem projektu liberalizacji aborcjiCzytaj też:

"Masz macicę? Nie? To może nie recenzuj". Seria wpisów Żukowskiej o aborcji