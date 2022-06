Schetyna: Nie będę tłumaczył Donalda Tuska

Lider Platformy Obywatelskiej udzielił wywiadu "Gazecie Wyborczej", w którym m.in. odniósł się do podjętej w 2012 roku decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego i złożył obietnicę wygrania przyszłorocznych wyborów. W trakcie rozmowy padły także słowa o potrzebie "odkucia" prezes TK z zajmowanego stanowiska.

Słowa Tuska

O te stwierdzenie został w czwartek zapytany Grzegorz Schetyna. Były przewodniczący PO nie chciał jednak wyjaśnić, co miał na myśli Donald Tusk.

– Nie będę tłumaczył Donalda Tuska. Proszę zapytać, jest rzecznik prasowy, jest Donald Tusk, jest Jan Grabiec. Proszę go zapytać, jak będzie proces odkuwania wyglądał – stwierdził Grzegorz Schetyna w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

– Powiedziałem bardzo wyraźnie, mówiłem to 4 lata jak byłem przewodniczącym PO. To będzie oczywiście wielki dylemat w jaki sposób zmieniać ustrój, który wprowadził PiS. Bardzo trudne i uważam, że te miesiące, które są przed nami, trzeba poświęcić temu, żeby tę koncepcję przygotować – dodał.

Schetyna uważa, że "to oczywiste", iż Julia Przyłębska "nie powinna być szefem TK". Jego zdaniem opozycja powinna przygotować kilkanaście ustaw "aktu odnowy demokracji", w których znalazłyby się zapisy o sposobie usunięcia przez TK ze stanowiska.

Komisja śledcza

Zdaniem posłowa opozycji, po wygranych wyborach powinna powstać specjalna komisja śledcza, która zajmie się rządami Zjednoczonej Prawicy.

– Uważam, że powinna powstać wielka komisja śledcza, która powinna zająć się tymi 8 latami. Na pewno Sejm powinien się zajmować tym wszystkim, co się działo. Musimy mieć pomysł na prokuraturę, kiedy ją zmienić, bo przecież ten etap pierwszych miesięcy będzie całą procedurą przygotowywanych ustaw, które będziemy wprowadzać w Sejmie, żeby zmienić to wszystko złe, co się stało – powiedział.

Czytaj też:

Schetyna: Komisji Europejskiej nie można oszukaćCzytaj też:

"To szkodliwe dla Polski". Schetyna krytykuje Morawieckiego