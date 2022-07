Nastąpi rozłam w KO? "Tusk się niepokoi"

Poseł PiS przyznał, że słyszał pogłoski o rozpadzie wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. Sobolewski stwierdził, że podobno chodzi o "chadecką" część ugrupowania.

–W kuluarach sejmowych dużo bywa czasami plotek i dużo informacji, które zazwyczaj się nie sprawdzają, ale czasami, jak to mówią, w każdej plotce jest cząstka prawdy. Natomiast z moich przesłuchów może i rzeczywiście chodzi o chadecką część, ale niekoniecznie tego ugrupowania, o którym wspomniał poseł Filip Kaczyński [o Koalicję Polską]. Bardziej bym tutaj uwagę kierował w stronę największej partii opozycyjnej – mówił Krzysztof Sobolewski w „Sygnałach dnia” PR1.

Sobolewski: Tusk się niepokoi

Polityk zaznacza jednak, że nie jest w stanie powiedzieć, na ile to pogłoski mają oparcie w faktach. Dodał jednak, że z pewnością niepokoją lidera KO.

– Na mieście się mówi, że coś nowego może być tworzone, ale na ile to jest prawda, to dzisiaj nie jestem w stanie tego zweryfikować, natomiast nie powiem, żeby to nie było coś dobrego. Sądzę, że się niepokoi Donald Tusk – mówił.

Przypomnijmy, że wcześniej o powstaniu nowej partii wspominał Ryszard Terlecki z PiS. – W kuluarach krążą plotki o nowej partii po stronie opozycji. To nas w tej chwili bardzo interesuje, bo to jest zapowiadane na wrzesień. Pewne szczegóły już znam, ale może nie będę ich w tej chwili jeszcze zdradzać – mówił Terlecki. Polity dodał jednak, że podobno wolty mają dokonać nie tylko posłowie PO.

Kto dostałby się do Sejmu?

Zjednoczona Prawica może obecnie liczyć na 38 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu Estymator dla DoRzeczy.pl. Na drugim miejscu tradycyjnie jest Koalicja Obywatelska z wynikiem na poziomie 26,9 proc. Z kolei na trzecim miejscu podium znalazła się Lewica z poparciem 11,8 proc. respondentów.

Kolejne miejsce należy do Polski 2050. Formacja Szymona Hołowni może liczyć na 8,4 proc. głosów. Do Sejmu weszłaby też PSL-Koalicja Polska – 6,9 proc. Na Konfederację zagłosować chce 5,9 proc. ankietowanych.

Jeżeli wyniki sondażu przełożyć na mandaty, sytuacja wygląda następująco: PiS uzyskuje 213 mandatów (22 mniej niż w wyborach parlamentarnych z 2019 roku). Koalicja Obywatelska zyskuje 2 mandatów i ma 136 miejsc w Sejmie. Lewica może liczyć na 50 mandatów (o 1 więcej niż w 2019 roku.). Polska 2050 uzyskuje 31 posłów (w ostatnich wyborach formacja nie startowała). PSL uzyskuje 21 mandatów (o 9 mniej). Z kolei Konfederacja zdobyłaby 8 mandatów (-3).

