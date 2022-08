ISW: Rosyjskie raporty odwracają uwagę od realnego zagrożenia

Wojna na Ukrainie trwa już 167 dni. W nocy z poniedziałku na wtorek, z 8 na 9 sierpnia nowy raport dotyczący rosyjskiej inwazji militarnej przedstawił amerykański ISW.

Zdaniem specjalistów z Instytutu, błędne rosyjskie raporty mogą odwracać uwagę od realnego zagrożenia katastrofą jądrową, spowodowaną przez Rosję, która przechowuje uzbrojenie wojskowe w pobliżu reaktorów i składowisk odpadów nuklearnych w elektrowni w Zaporożu.

twitter

Ostrzał elektrowni atomowej w Zaporożu

W ostatnim tygodniu Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) zwróciła się z pilnym apelem do Rosji i Ukrainy o szybkie umożliwienie ekspertom odwiedzenia rozległego kompleksu elektrowni atomowej w Zaporożu w celu ustabilizowania sytuacji i uniknięcia awarii. Dyrektor Rafael Grossi tłumaczył w mediach, że z każdym dniem sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna.

Wojska rosyjskie zajęły teren elektrowni na początku marca, czyli tuż po rozpoczęciu inwazji. Ukraińskie media podały, że w ostatnim czasie miały miejsce kolejne ostrzały okolic elektrowni, w wyniku których doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej oraz czujników monitorujących promieniowanie wokół przechowalnika wypalonego paliwa. W wyniku powstałych uszkodzeń może istnieć ryzyko wycieku wodoru i uwolnienia do atmosfery substancji promieniotwórczych. Niemniej, informacje te są obecnie niemożliwe do zweryfikowana przez specjalistów.

Nowe rosyjskie bataliony na Ukrainie

We wtorkowym komunikacie Instytut Studiów nad Wojną przekazał też, że nowo zmobilizowane bataliony rosyjskie są prawdopodobnie "gorzej wyszkolone, mniej profesjonalne i bardziej brutalne" dla okupowanej ludności Ukrainy niż zawodowi żołnierze rosyjscy, a nawet poborowi, którzy ukończyli formalne szkolenie wojskowe.

twitter

Eksperci określili także działalna na froncie. Jak podali, ostatniej doby siły rosyjskie przeprowadziły ataki naziemne na północny zachód od Słowiańska oraz na północny wschód i południowy wschód od miejscowości Bachmut. Ataki mają być kontynuowane na północny zachód i południowy zachód od Doniecka.

Czytaj też:

Zełenski: Potrzebne są sankcje wobec rosyjskiego przemysłu jądrowegoCzytaj też:

Rosjanie ostrzelali elektrownię atomową. Uszkodzono instalację