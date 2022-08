Papież Franciszek: Maryja pokazuje nam, że niebo jest w zasięgu ręki

W dzisiejszą uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny papież zacytował słowa św. Elżbiety skierowane do Maryi: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona", które stały się częścią "Zdrowaś Maryjo".

– Za każdym razem, gdy odmawiamy tę piękną i znaną nam modlitwę, czynimy tak jak Elżbieta: pozdrawiamy Maryję i błogosławimy Ją, ponieważ przynosi nam Jezusa – zapewnił Franciszek.

Przypomniał, że Maryja odpowiedziała Elżbiecie słowami "Magnificat" – hymnem uwielbienia i radości ze względu na wielkie rzeczy, których Bóg dokonał w Niej i w całej historii Jego ludu".

Papież Franciszek: Prawdziwa władza do służba

– Jednak mówiąc na przykład, że Pan "strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia", Maryja nie daje kronikarskiego zapisu rzeczywistości, nie jest dziennikarką, ale przekazuje "coś znacznie ważniejszego: że Bóg poprzez nią rozpoczął przełom historyczny, definitywnie ustanowił nowy porządek rzeczy". Prorokuje, że "to nie władza, sukces i pieniądze mają pierwszeństwo, lecz służba, pokora i miłość". Patrząc na Nią w chwale, rozumiemy, że prawdziwa władza to służba i że królować znaczy kochać. I że to jest droga do nieba – wskazał papież.

Zadał zgromadzonym pytanie, "czy ten proroczy przewrót zapowiedziany przez Maryję dotyka mojego życia?". "Czy wierzę, że kochać to królować, a służyć to władza? Że celem mojego życia jest niebo, raj? Czy może chodzi mi tylko o rzeczy ziemskie, materialne? Czy obserwując wydarzenia na świecie, daję się złapać w pułapkę pesymizmu, czy też, jak Dziewica, potrafię dostrzec działanie Boga, który przez cichość i małość dokonuje wielkich rzeczy?" – pytał.

Franciszek podkreślił, że we wniebowziętej Maryi widzimy cel naszej ziemskiej wędrówki, którym jest niebo. Jak dodał, Matka Boża "pokazuje nam, że niebo jest w zasięgu ręki, jeśli i my nie ulegniemy grzechowi, będziemy chwalić Boga w pokorze i wielkodusznie służyć innym".

