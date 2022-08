Szokujące słowa papieża. Reaguje ambasador Ukrainy

Przemawiając podczas audiencji generalnej papież Franciszek odniósł się do ostatnich wydarzeń na Ukrainie.

– Ponawiam zachętę, aby błagać Pana o pokój dla umiłowanego narodu ukraińskiego, który już od sześciu miesięcy – dzisiaj - doznaje okropieństw wojny. Niech zostaną podjęte konkretne kroki w celu zakończenia wojny, aby zażegnać ryzyko katastrofy nuklearnej na Zaporożu – mówił Ojciec Święty.

Szokujące słowa

Franciszek skomentował również śmierci córki Aleksandra Dugina, określanego przez media jako "głównego ideologa Kremla". Słowa jakich użył Ojciec Święty po raz kolejny wywołały kontrowersje.

– Szaleństwo wojny. Myślę o tej biednej dziewczynie, która została zabita przez bombę umieszczoną pod siedzeniem samochodu w Moskwie. Niewinni ludzie płacą za wojnę, niewinni. Pomyślmy o tej rzeczywistości i powiedzmy jeden drugiemu: wojna to szaleństwo, a ci którzy zarabiają na wojnie i na handlu bronią są przestępcami, zabijającymi ludzkość – powiedział papież.

Przypomnijmy, że wypowiedź o śmierci Duginy nie jest pierwszą, która zszokowała świat, a która odnosi się do krwawych wydarzeń na Ukrainie.

Na początku maja papież udzielił wywiadu szefowi największego włoskiego dziennika "Corriere della Sera" – Luciano Fontanie, mówiąc o swoim stanowisku wobec wojny na Ukrainie, a także gotowości udania się do Moskwy, by powstrzymań wojnę.

W rozmowie Franciszek wyraził między innymi obawy, że prezydent Rosji Władimir Putin, póki co, nie zamierza się zatrzymać. Starał się też dociec źródeł tego zachowania, motywacji, które popchnęły go do tak brutalnej wojny. – Być może "ujadanie NATO pod drzwiami Rosji" skłoniło szefa Kremla do złej reakcji i rozpętania konfliktu – powiedział Ojciec Święty.

Reakcja ambasadora

Na reakcję przedstawiciela Ukrainy na słowa o Duginie nie trzeba było długo czekać. Andrij Jurasz zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do wypowiedzi papieża.

"Dzisiejsze przemówienie papieża było rozczarowujące i skłoniło mnie do myślenia o wielu rzeczach: nie mogę mówić w takich samych kategoriach o agresorze i ofierze, gwałcicielu i zgwałconym. Jak można wymienić ideologów imperializmu rosyjskiego jako niewinne ofiary?" – zapytał ambasador Ukrainy w Watykanie.

