Papież Franciszek apeluje: Wybierzmy ciasne drzwi Ewangelii

Do wyboru ciasnych drzwi Ewangelii, które rzucają wyzwanie naszemu egoizmowi, ale czynią nas zdolnymi do przyjęcia prawdziwego życia, które pochodzi od Boga, zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed niedzielną modlitwą "Anioł Pański".

Papież nawiązał do fragmentu Ewangelii (Łk 13, 22-30) czytanego w XXI niedzielę zwykłą roku C, w którym Pan Jezus zachęca do przejścia przez "ciasne drzwi". Zauważył, że chociaż te drzwi są wąskie, to są jednak otwarte dla wszystkich.

Franciszek wyjaśnił, że Pan Jezus chce nam powiedzieć, iż aby wejść do życia Bożego, do zbawienia, trzeba przez Niego przejść, przyjąć Go i Jego Słowo.

Franciszek: Po której stronie jesteśmy?

– Wejście w plan życia, który proponuje nam Bóg, wymaga od nas zawężenia przestrzeni egoizmu, zmniejszenia poczucia wyższości i samowystarczalności, obniżenia wyżyn pychy i arogancji, przezwyciężenia lenistwa, aby podjąć ryzyko miłości, nawet jeśli oznacza to krzyż – podkreślił Ojciec Święty.

Jednocześnie papież przytoczył kilka przykładów ludzi, którzy nie wybierają szerokich drzwi własnej wygody, ale wąskie drzwi Jezusa.

– Czy wolimy łatwą drogę myślenia tylko o sobie, czy też ciasną bramę Ewangelii, która rzuca wyzwanie naszemu egoizmowi, ale czyni nas zdolnymi do przyjęcia prawdziwego życia, które pochodzi od Boga? Po której stronie jesteśmy? Niech Matka Boża, która poszła za Jezusem na krzyż, pomoże nam mierzyć nasze życie z Nim, abyśmy weszli do życia pełnego i wiecznego – stwierdził Franciszek przed odmówieniem modlitwy "Anioł Pański".

