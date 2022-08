"Wyrok śmierci na Ukrainę". Mocne słowa doradcy Zełenskiego

Rosja wykorzysta każdą przerwę w działaniach wojennych, aby odzyskać siły i rozpocząć jeszcze silniejszą ofensywę na Ukrainę, twierdzi Podolak. Ukraińskie władze na czele z prezydentem Zełenskim zdają sobie sprawę z tego zagrożenia i obecnie nie zgadzają się na żadne negocjacje z Rosją. Podobne stanowisko zajmuje społeczeństwo ukraińskie.

– Prezydent Zełenski jest jednoznacznie przeciwny [negocjacjom - przyp. red.], a społeczeństwo ukraińskie jest nieugięte. Jesteśmy w pełni świadomi zagrożeń – powiedział Podolak w rozmowie z amerykańskim portalem "The Hill".

Wojna na wyczerpanie

Z tego względu Władimir Putin prawdopodobnie skupi się na wojnie na wyczerpanie, aby zniechęcić Zachód do przekazywania pomocy dla Ukrainy. Wojna będzie trwała dopóty, dopóki jego siły nie zwyciężą, sugeruje Podolak.

– Zaczną za kulisami manipulować nastrojami, działaniami, pogłębiać zmęczenie wojną – powiedział, ostrzegając, że Rosja jest zdolna do tworzenia kryzysów, takich jak wysyłanie migrantów do granic Europy.

Podolak zaznaczył również, że Moskwa może "pomyśleć o jakichś atakach terrorystycznych na obiekty infrastrukturalne w Europie, aby dojść do jakiejś pozycji negocjacyjnej lub bronić swoich korzyści i zamiarów".

– Bardzo dobrze rozumiemy tę opcję i nadal omawiamy ją z naszymi partnerami – zapewnił Podolak.

Wojna na Ukrainie

Rosja skupiła się w tej chwili na zdobywaniu Donbasu. Jak poinformował w piątek wieczorem ukraiński Sztab Generalny, Federacji Rosyjskiej ponownie nie udało się zaatakować kierunku Bachmut. Niepowodzeniem zakończyła się również próba wojsk rosyjskich poprawy pozycji taktycznej w kierunku Nevelsky'ego

Institute for the Study of War stwierdza, że natarcie wroga osiągnęło punkt kulminacyjny. Rosja nie może przekształcić taktycznych sukcesów w szersze sukcesy operacyjne.

Zachód skłonny jest wierzyć, że wojna rosyjsko-ukraińska potrwa co najmniej rok. Władze w Londynie uważają, że jest to wojna na wyczerpanie.

Czytaj też:

Bomba w samochodzie córki Dugina. Nowe faktyCzytaj też:

Doradca Zełenskiego: Ukraina nie ma z tym nic wspólnego