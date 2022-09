"Sprywatyzowane" akta bezpieki, były agent komunistycznego wywiadu, milicjant oraz "nielegał", czyli kulisy gry tajnymi dokumentami Służby Bezpieczeństwa.

W najnowszym wydaniu "Magazynu śledczego Anity Gargas" o tym, jak byli funkcjonariusze resortu Kiszczaka ukrywali akta, które powinny trafić do archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Kim jest były agent komunistycznych służb Witold Z., u którego dwa lata temu śledczy przeprowadzili przeszukanie? Jakie dokumenty znaleziono w jego domu? Co łączy Witolda Z. z PRL-owskim "nielegałem Jerzym Kaczmarkiem"? W jaki sposób przywłaszczone dokumenty Służby Bezpieczeństwa mogły służyć do wywierania nacisków na polityków w III RP?

