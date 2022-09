Sekretarz PiS: Dzwon reparacji zaczął dzwonić Niemcom

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln złotych.

"Dzwon zaczął dzwonić"

– Mówimy o tym, co Niemcy są nam winni za to, co zrobili Polsce w latach 1939-1945. Można, parafrazując słowa pewnej piosenki polskiego artysty, powiedzieć, że "komu dzwonią, temu dzwonią" – powiedział Krzysztof Sobolewski we wtorek w programie "Jedziemy" na antenie TVP Info. – Niemcom dzwoni polski dzwon. Ten dzwon reparacji zaczął dzwonić Niemcom, a że jest to dla nich dźwięk niemiły, przekonaliśmy się po ich reakcji, po reakcji ich pomagierów w Polsce, bo też takowych mają – dodał.

Zdaniem sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości, "nieprzypadkowo od lat niektórzy w Polsce są wspierani za niemieckie pieniądze". – Ci, którzy kiedyś w Polsce mieli dużo do powiedzenia dzisiaj aspirują do tego samego. Zatem reakcja Niemców nas nie dziwi. Spodziewaliśmy się tego. Natomiast temat reparacji został podjęty – oznajmił polityk Zjednoczonej Prawicy.

"Nadzieja umiera ostatnia"

Wcześniej w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl Krzysztof Sobolewski odpowiedział na pytanie, czy wierzy w to, iż faktycznie uda się od Niemiec uzyskać reparację za II wojnę światową.

– Nadzieja umiera ostatnia. Jednak patrząc na fakt, że niecałe 12 lat temu Niemcy skończyły spłacać reparacje wojenne za I wojnę światową Francji i Wielkiej Brytanii, to – jak widać – jest nadzieja i wypłata reparacji dla Polski jest tylko kwestią czasu. My ten czas mamy, dlatego wystąpiliśmy z tym oficjalnie – mówił.

