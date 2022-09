Uchwała ws. reparacji. Mularczyk: Teraz rząd ma mocny mandat negocjacyjny

W środę podczas obrad Sejmu 418 posłów poparło uchwałę w sprawie reparacji od Niemiec. Za uchwałą opowiedziały się w większości wszystkie największe kluby. Wyjątkiem była Polska 2050, która wstrzymała się od głosu. Przeciw uchwale zagłosowało natomiast 4 posłów z klubu Koalicji Obywatelskiej: Tomasz Aniśko, Klaudia Jachira, Małgorzata Tracz i Urszula Zielińska. Od głosu wstrzymał się Krzysztof Mieszkowski z KO, 4 posłów Lewicy oraz 3 posłów koła PPS.

Mularczyk: To dobry wynik

– To jest dobry wynik, 418 posłów głosowało "za", to jest bardzo mocny mandat parlamentarny, społeczny, polityczny, bo wszystkie kluby parlamentarne to poparły. Znaczy to, że dzisiaj rząd pana premiera Morawieckiego ma mocny mandat negocjacyjny – powiedział w środę w TVP Info Arkadiusz Mularczyk PiS, który kierował zespołem przygotowującym raport o stratach wojennych.

Polityk poinformował, że prawdopodobnie w październiku można spodziewać się noty do rządu Niemiec w tej sprawie – nota taka jest obecnie teraz przygotowywana przez MSZ. Wcześniej minister Rau potwierdził, że dokument będzie gotowy na początku przyszłego miesiąca.

Mularczyk wyraził zdziwienie, że w głosowaniu nad uchwałą od głosu wstrzymali się posłowie koła Polska 2050 Szymona Hołowni. – Jeszcze nie tak dawno były głosy tego pana, że popiera reparacje, ale by je Ukrainie przyznać, jakieś takie dziwne pomysły zauważył poseł PiS.

– Widać, że oni próbują się czymś odróżniać od większości, która jest w Sejmie, w każdej sprawie szukają dziury w całym. Wydaje się, że ta sprawa powinna mimo wszystko łączyć nas wszystkich. Chyba, że są rzeczy o których nie wiemy i ta formacja (Polska 2050) jest na jakimś pasku państwa niemieckiego, bo tego też nie można wykluczyć – dodał Arkadiusz Mularczyk.

