Rolnicy bez unijnych dopłat? Thun komentuje nominację Kowalskiego

Po odwołaniu wiceministra Norberta Kaczmarczyka, w skład rządu wejdzie inny poseł Solidarnej Polski, Janusz Kowalski. Polityk został w czwartek mianowany na stanowisko wiceministra w resorcie rolnictwa.

Przypomnijmy, że Janusz Kowalski został odwołany ze stanowiska wiceministra w resorcie aktywów państwowych 20 lutego 2021 roku. Jak donosiły wówczas media, Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu chciało pozbyć się polityka Solidarnej Polski z rządu. Kowalski funkcję wiceministra aktywów państwowych sprawował od grudnia 2019 roku. Był również pełnomocnikiem rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

Nowa funkcja polityka Solidarnej Polski wywołała szereg komentarzy. Opozycja zarzuca posłowi brak doświadczenia na polu spraw wsi i rolnictwa.

Thun: Co on wie o rolnictwie?

Nominację dla Kowalski krytykowała europoseł Róża Thun. Polityk na antenie TVN24 pytała o kompetencje posła Solidarnej Polski.

– Pamiętajmy, że mamy wojnę tuż przy naszej granicy, albo jak mówię do zachodnich mediów to mówię: wszyscy jesteśmy w wojnie. Kryzys żywnościowy mamy naprawdę bardzo blisko siebie, bo z Ukrainy ziarno przede wszystkim nie wyjeżdża, albo w dużo mniejszej ilości. Żywność będzie jednym z najważniejszych tematów, żywność, energia, które teraz przed nami stoją – mówiła Thun w rozmowie z Dianą Rudnik w „Faktach po Faktach” TVN24.

Tymczasem, jak powiedziała Thun, "rząd polski na ministra rolnictwa daje człowieka, który ciekawa jestem, co wie w ogóle o tym rolnictwie".

– Nie ma w tej dziedzinie żadnego doświadczenia, kiedy jesteśmy w niezwykle trudnym okresie dokładnie jeśli chodzi o rolnictwo –dodała.

Rolnicy zostaną bez dopłat?

Zdaniem Thun, Kowalski na stanowisku wiceministra rolnictwa może doprowadzić do tego, że polscy rolnicy zostaną pozbawieni unijnych dopłat. Jej zdaniem, wysoki sceptycyzm polityka Solidarnej Polski wobec Unii Europejskiej może doprowadzić do takiej sytuacji.

– Jest tak otwarcie antyeuropejski i tak pilnie się pyta co zrobić, żeby wyjść z Unii Europejskiej, tak jak pan Rzońca się pyta jak wyjść z KPO. No więc Janusz Kowalski jest człowiekiem otwarcie antyeuropejskim i to grozi rolnikom, że oni w ogóle żadnych dopłat nie będą dostawali – powiedziała europoseł.

