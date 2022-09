"Wpierw myślałem, że to jest fake news". Kwiatkowski o Kurskim

Były prezes Telewizji Polskiej ma zostać nowym ministrem cyfryzacji – ustalił dziennikarz Radia Zet. Oznaczałoby to, że w trakcie jesiennej rekonstrukcji rządu powróci resort, który został zlikwidowany w październiku 2020 roku.

Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek podczas konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany przez reporterów o potencjalne wejście Jacka Kurskiego w skład Rady Ministrów. Lider obozu władzy udzielił wówczas krótkiej odpowiedzi. – Decyzje w tej sprawie podejmuje kierownictwo rządu i, oczywiście, kierownictwo partii, tak jest we wszystkich ustrojach demokratycznych. I te decyzje jeszcze są przed nami – oznajmił Jarosław Kaczyński.

Kwiatkowski: Myślałem, że to fake news

– Jak zobaczyłem wczoraj tę informację, to – oczywiście – wpierw myślałem, że to jest fake news. Zacząłem to weryfikować, z różnych źródeł usłyszałem informację, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz i ja już czasami nie wiem, czy śmiać się czy płakać – skomentował doniesienia na temat Kurskiego Krzysztof Kwiatkowski. Senat niezależny był we wtorek gościem programu "Super Expressu": "Express Biedrzyckiej".

– Przewrotnie powiem, że jest w tym może jakiś promyczek nadziei, bo przypomnę, że Jacek Kurski ma zastąpić byłego wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego, który to odpowiadał za zakup słynnych respiratorów – widmo, które nigdy do Polski nie trafiły, natomiast okazało się, że sprzedawca zmarł i poddał się kremacji w Albanii – powiedział Kwiatkowski. – Z tego punktu widzenia Jacek Kurski – można powiedzieć – mógłby być nawet pewną zmianą, dobrą zmianą – dodał.

– Jacek Kurski jest specjalistą od brudnej kampanii wyborczej (...). Rozumiem, że pomysł jest taki, żeby te jego umiejętności wykorzystać – stwierdził były minister sprawiedliwości i były prezes Najwyższej Izby Kontroli.

