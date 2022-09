"Zakuć, zdać i zapomnieć". Szumilas mocno o podstawie programowej

Była szefowa MEN, Krystyna Szumilas, wypowiedziała się w radiu RMF 24 na temat podstawy programowej w polskich szkołach. Polityk odniosła się także do nowej matury, która ma być odpowiedzią na okres nauki zdalnej, spowodowanej pandemią COVID-19.

– Jeżeli podstawą do napisania zadań egzaminacyjnych jest wadliwa podstawa programowa, to również ten egzamin jest oparty na tej wadliwej, przeładowanej podstawie programowej. On będzie tylko wymuszał na uczniach pamięciowe opanowanie materiału, a nie będzie dawał pola do twórczego podejścia – oceniła Szumilas.

Jej zdaniem liczba 40 lektur do przeczytania to za dużo, bo jak uważa, "uczniów trzeba zachęcać do czytania, a przeładowanie ich zniechęca".

Polityk o likwidacji gimnazjów

Polityk krytycznie odniosła się także do likwidacji gimnazjów i wprowadzenia 8-klasowej szkoły podstawowej. W jej opinii był to zły krok, który zaszkodził młodzieży potrzebującej wsparcia.

Szumilas dodała, że badania PISA wskazywały, że w latach 2000-2018, kiedy istniały gimnazja, polscy uczniowie "brylowali na arenie światowej". Jej zdaniem jest to dowód na to, że dzięki gimnazjum polskie dzieci uzyskiwały wysokie wyniki w nauce.

Według niej to nieprawda, że gimnazja były "źródłem patologii", a zmiana środowiska, jaka dokonywała się po sześciu latach szkoły podstawowej była "szansą na rozwój dla młodego człowieka".

Platforma przywróci gimnazja?

Polityk została zapytana o to, czy Platforma Obywatelska, po ewentualnym dojściu do władzy, przywróci instytucje gimnazjów.

– Ani rodzice, ani nauczyciele, ani uczniowie nie wytrzymaliby kolejnej strukturalnej rewolucji. Więc nie ma niestety powrotu do tego, co zostało zniszczone przez PiS – powiedziała była szefowa MEN.

Polityk dodała jednocześnie, że "należy skupić się na korekcie programowej". Obecna, dokonana przez rząd PiS, w opinii Szumilas "nie pozwala uczniowi rozwinąć skrzydeł" i "jest oparta na starej zasadzie: zakuć, zdać i zapomnieć".

